Андрей Ермак признался, что ему помогают придумывать ребусы, но он тоже участвует в процессе. Руководитель ОП считает, что людям важно давать надежду.

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Людям важно давать надежду, – Ермак

"Во-первых, важно людям давать надежду. Очень важно даже к очень серьезным вещам относиться с позитивом", – сказал Ермак. Он добавил, что все украинцы когда-то были фанатами кроссвордов, ребусов и тому подобное.

По мнению Ермака, будет не интересно, если он будет сразу открывать тайну. Кроме того, глава ОП добавил, что новости в его ребусах вызывают исключительно позитив.

Это дает какой-либо положительный толчок. Тем более, когда я так делаю, это связано с какими-то приятными новостями, с какими-то событиями, о которых можно сказать или, какие можно анонсировать и которые вызовут у людей только позитив,

– резюмировал он.

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