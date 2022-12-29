Андрей Ермак признался, что ему помогают придумывать ребусы, но он тоже участвует в процессе. Руководитель ОП считает, что людям важно давать надежду.
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Людям важно давать надежду, – Ермак
"Во-первых, важно людям давать надежду. Очень важно даже к очень серьезным вещам относиться с позитивом", – сказал Ермак. Он добавил, что все украинцы когда-то были фанатами кроссвордов, ребусов и тому подобное.
По мнению Ермака, будет не интересно, если он будет сразу открывать тайну. Кроме того, глава ОП добавил, что новости в его ребусах вызывают исключительно позитив.
Это дает какой-либо положительный толчок. Тем более, когда я так делаю, это связано с какими-то приятными новостями, с какими-то событиями, о которых можно сказать или, какие можно анонсировать и которые вызовут у людей только позитив,
– резюмировал он.
Ермак анонсировал важные новости для Украины
- На днях руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что впереди важные события для Украины. По его словам, украинцы не имеют права расслабляться, поскольку цель у нас выйти на границы 1991 года.
- Кроме того, Ермак прокомментировал обстрел родильного отделение в Херсоне, которое произошло 27 декабря. Российские оккупанты вечером 27 декабря ударили по Херсону.
- Ермак подчеркнул, что Украина привлечет к ответственности всех военных преступников. Добавим, что в результате обстрела, к счастью, никто не пострадал и не погиб.
- В Минздраве рассказали, что врачи с малышами успели спуститься в укрытие.