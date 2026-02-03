В Антикоррупционном центре объяснили, почему Ермак так быстро возобновил адвокатскую деятельность

28 ноября 2025 года Андрей Ермак покинул пост руководителя Офиса Президента. На фоне этого он заявил, что собирается идти на фронт, но так этого и не сделал. Уже в январе этого года стало известно, что он восстановил право работать адвокатом.

Глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец рассказала 24 Каналу, что таким образом он хочет защитить себя во время будущих действий против него. Однако даже адвокатская деятельность ему в этом не поможет.

Почему Ермак так быстро возобновил адвокатскую деятельность?

Председатель Антикоррупционного центра "Межа" отметила, что существует видео, где Миндич выходит из Офиса Президента и когда его спросили, что он там делал, он ответил: "Ходил к Ермаку". Поэтому после коррупционного скандала Ермак не имеет иммунитета, чтобы не получить подозрение НАБУ.

Также есть скрин с восстановленного адвокатского свидетельства Ермака, это произошло 23 января. Мы понимаем, что он ищет максимальные пути, чтобы защититься процессуально в случае обысков, чтобы говорить, что это место работы адвоката,

– объяснила Богуславец.

Заметьте! Ермак имел почти 25 лет адвокатского стажа до начала работы на госслужбе. Свидетельство адвоката он получил еще в 1995 году, а через 2 года с партнерами основал ООО "Международная юридическая компания".

В то же время даже в таком случае подозрение Ермаку может выдвинуть не только областной прокурор, но и Александр Клименко, руководитель САП.

Председатель Антикоррупционного центра "Межа" добавила, что Ермак должен отвечать за все, что он сделал в должности руководителя ОП. Здесь говорится не только об операции "Мидас" – Ермак собирал незаконные совещания силовиков из правоохранительных органов, которые фактически должны были уничтожить НАБУ и САП.

Ермак до сих пор не получил подозрение: что известно?