На войне погиб один из лучших пластунов-разведчиков Андрей Горохолинский, Че Гевара

На войне погиб один из лучших пластунов-разведчиков в Силах спецопераций – 42-летний Андрей Горохолинский, пластовое псевдоним "Че Гевара". Он воевал против российских захватчиков с 2014 года.

Андрей Горохолинский еще с начала АТО участвовал в силах обороны. Был добровольцем батальона "Гарпун" с декабря 2014 по май 2016 год. С начала полномасштабного вторжения мобилизовался снова.

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Участвовал в боях на разных фронтовых направлениях. Несколько раз получал ранения и травмы. Награжден военными наградами и медалями.

Служил оператором в 8 полку специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича.

Погиб в ночь с 22 на 23 сентября во время выполнения боевого задания на фронте, сообщили на странице Пласта.



На войне погиб пластун-разведчик Андрей Горохолинский / Фото из фейсбука Юрия Юзича

Отмечают, что Горохолинский был женат, вместе с женой Натальей они воспитывали сына Остапа.

Почти все последние 10 лет на войне

О потере сообщил также председатель Краевого пластового совета Юрий Юзич. Он отметил, что Горохолинский был одним из лучших пластунов-разведчиков в Силах спецопераций.

"На фронте погиб один из лучших пластунов-разведчиков в Силах спецопераций – 42-летний Андрей Горохолинский (пластовое псевдоним "Че Гевара"). Почти все последние 10 лет на войне", – говорится в заметке.



Андрей Горохолинский был на войне с 2014 года / Фото из фейсбука Юрия Юзича

Горохолинский был пластуном

В Пласт вступил 15-летним юношей в родном в Каменце-Подольском. Воспитанник кружка "Волки" подготовительного куреня имени Устима Кармелюка. Пластовую присягу принял 1 мая 1999 года.

С сентября 2000 года учился на философском факультете Львовского Национального университета имени Ивана Франко. Студентом был заместителем руководителя пластовой ячейки в Каменце-Подольском.

Инструктор Подольского милитарного обучения. Подстаршина 7-го лагеря "Легион" в 2001 году после кого вступил в старшего пластунства во Львове где стал воспитателем в 21 курене имени Григория Сковороды.

Соучредитель, идейный и творческий вдохновитель бренда пластовой униформы "Железный Волк".