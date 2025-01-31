Отдал жизнь за Украину: в боях на Курщине погиб оператор БпЛА с Ривненщины

Украина теряет лучших дочерей и сыновей во время войны за свою независимость. В частности, стало известно о гибели защитника из Ривненской области.

В боях за Украину погиб военный Андрей Карась, который находился на территории агрессора как оператор БпЛА. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Костопольский городской совет.

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Никогда не жаловался

Защитнику навеки осталось 25 лет. Он родился в Костополе. Защитник закончил местный строительно-технологический колледж, а работал охранником в детском саду.

Его призвали на защиту государства в июле 2024 года. После общевойсковой подготовки он выучился на оператора БпЛА, как и хотел. Попал на службу в отделение разведки и корректировки одной из бригад Сил обороны.

Мама военного рассказала, что он был светлым, добрым человеком.

Любил природу, любил людей, занимался ремонтом компьютеров. От службы не убегал и не прятался,

– подчеркнула женщина.

Также она вспомнила, что после мобилизации он не жаловался, всегда говорил, что у него все нормально.

Солдат Андрей Карась погиб 23 января 2025 года от взрывов и осколков в Суджанском районе Курской области.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким павшего воина.

У него остались родители, брат, племянники. Прощание прошло 30 января.