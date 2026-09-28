"Пришло время двигаться дальше": руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко уходит с должности после 3 лет работы

Президент Украины Владимир Зеленский удовлетворил заявление об увольнении руководителя Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрея Коваленко. Чиновник покидает эту должность после трех лет работы.

Об этом сообщил Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

Как чиновник прокомментировал свое увольнение?

По словам Коваленко, за время работы его команде удалось построить институт и создать новые медиапродукты для противодействия дезинформации. Кроме того, структура существенно укрепила сотрудничество с международными партнерами.

Для меня настало время двигаться дальше. Рад этому. Остаюсь в процессах национальной безопасности и когнитивного противостояния с Россией,

– отметил Коваленко.

Он также добавил, что будет продолжать активно вести свои личные страницы в социальных сетях, и выразил уверенность в дальнейшей эффективной работе коллектива ЦПД СНБО.

Что известно о Коваленко?

Андрей Коваленко – специалист в сфере информационных технологий и пиар-консультант. Образование получал по специальности "социология" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Его журналистская карьера началась в 2012 году в газете Сегодня. В следующем году он работал в издании "Комментарии".

В конце 2013 года Коваленко стал редактором сайта телеканала "Эспрессо" и оставался на этом посту до 2015 года. В течение 2015 – 2019 годов работал редактором, а затем первым заместителем главного редактора сайта Depo.ua. В 2019-2020 годах возглавлял редакцию этого медиа.

С 2018 года Коваленко присоединялся как эксперт по информационным технологиям к форумам польского Института восточноевропейских исследований. В мае 2020 года он приступил к работе в сфере коммуникаций в Государственном агентстве рыбного хозяйства и Государственной инспекции градостроительства.

Также отвечая за медийное направление избирательного штаба партии "Слуга народа" Борщаговской ОТГ. Впоследствии Коваленко стал заместителем руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Кроме того, имеет воинское звание лейтенанта ВСУ. В январе 2024 года Коваленко стал соответствующим проекту "О войне", который совместно основали информационное агентство "Укринформ" и Центр противодействия дезинформации.