Писатель Курков собрался на событие с "хорошей русской" Гессен: разразился масштабный скандал

Украинский писатель Андрей Курков собрался принять участие в событии, где среди участников заявлена "хорошая русская" Маша Гессен. Когда на это обратил внимание воин и писатель Артем Чех, разразился скандал.

Что сказал герой Чех

Артём Чех защищал Украину от российских окупантов. Герой рисковал своей жизнью. В частности, участвуя в боях за Бахмут. Когда Чех и его жена Ирина Цилык – кинорежиссерка и писательница – прибыли в Нью-Йорк на культурное событие, они отказались выступать на одной сцене с Гессен.

Обратите внимание Теперь поет песни Пугачевой: блоггер Анна Алхим снова попала в скандал

За это их назвали "жестокими украинскими писателями". А Гессен покинула должность в PEN America, посетовав на трудную судьбу россиян, которым не дали высказаться в рамках культурного события. Виктория Амелина в поддержку коллег надела футболку с надписью "Cruel Ukrainian Author". Это было незадолго до того, как ее убила Россия.

Андрей Курков не мог не знать об этом скандале. Знал, конечно. И вряд ли забыл. Но это не мешает ему сейчас сесть за один стол с Гессеном. Наверное, он будет рассказывать много правильных и банальных вещей об Украине. Наверное, даже это принесет какую-то пользу. Но все это немного воняет российским контекстом и болотной мутью,

– подчеркнул Чех.

Он добавил, что не может не высказаться. Теперь все, что Курков будет говорить с международных площадок, будет казаться нечестным и неправильным.

"После того нью-йоркского фестиваля я сразу поехал сдыхать в Бахмут. Хорошо, что не сдох.

Курков поедет на другие важные и большие площадки, будет дискутировать о глобальном, забывая о том, что детали порой важнее. Из них состоит человек и мыслитель. Но что уж… серые пчелы не гудят", – подытожил Чех.

Курков пришел в комментарии под сообщением и заявил, что ему к хейту не привыкать. А Гессен задонатили (Маша просит называть себя "они" – 24 Канал) в помощь Украине десятки тысяч долларов. В то же время, стоит не забывать, что деньги не могут очистить россиян от того, что они совершили.



Как отреагировал Курков на сообщение Чеха / Скриншот 24 Канала

В скандал вмешался журналист историк и журналист Яневский

Даниил Яневский возмутил сеть своим постом в защиту Куркова. Он заявил, что у того вроде бы "свой Бахмут" и "своя Азовсталь". Между тем "нахождение в ВСУ не дает индульгенции от хамства". Украинцы – шокированы таким цинизмом.



Яневский шокировал своим цинизмом / Скриншот 24 Канала

Вахтанг Кипиани отреагировал на сообщение. Он напомнил Яневскому, что у Чеха реальный Бахмут. Уравнивать его опыт и опыт Куркова (при всем уважении) – очень и очень плохая идея.

Кто такая Маша Гессен

Маша Гессен – российская и американская журналистка, а также – писательница. Хотя они активно пытаются произвести впечатление "самой хорошей" среди "хороших русских", удается не очень. В частности, по красной линии через все высказывания Гессен проходит тезис о "войне Путина". Эту цитату выносят в названия интервью и колонок. Одна из них вышла в то время, когда Украина оплакивала писательницу Викторию Амелину, которую убила Россия. Жалуясь о тоталитарном режиме в России и Путина, Гессен забывают сказать, что геноцид украинцев совершают россияне. Сотни тысяч россиян, не имеющих в себе ничего человеческого.

Не обходится и без распространение российских фейков. А именно о притеснении русскоязычных на Западе Украины.

Говоря о завершении войны, Гессена фантазируют о времени возможностей для России. Хотя единственные возможности, ожидающие Россию, – изоляция от цивилизованного мира и репарации.