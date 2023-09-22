Що сказав герой Чех

Артем Чех захищав Україну від російських окупантів. Герой ризикував своїм життям. Зокрема, беручи участь у боях за Бахмут. Коли Чех та його дружина Ірина Цілик – кінорежисерка і письменниця – прибули до Нью-Йорку на культурну подію, вони відмовилися виступати на одній сцені з Гессен.

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За це їх назвали "жорстокими українськими письменниками". А Гессен покинула посаду у PEN America, поскаржившись на тяжку долю росіян, яким не дали висловитися у межах культурної події. Вікторія Амеліна на підтримку колег одягнула футболку з написом "Cruel Ukrainian Author". Це було незадовго до того, як її вбила Росія.

Андрій Курков не міг не знати про цей скандал. Знав, звісно. І навряд чи забув. Але це не заважає йому зараз сісти за один стіл з Гессен. Напевно він розповідатиме багато правильних і банальних речей про Україну. Напевно навіть це принесе якусь користь. Але все це трохи смердітиме російським контекстом і болотною муттю,

– наголосив Чех.

Він додав, що не може не висловитися. Бо тепер все, що Курков говоритиме з міжнародних майданчиків, видаватиметься нечесним і неправильним.

"Після того нью-йоркського фестивалю я одразу поїхав здихати в Бахмут. Добре, що не здох.

Курков поїде на інші важливі та великі майданчики, дискутуватиме про глобальне, забуваючи про те, що деталі часом важливіші. З них складається людина і мислитель. Але що вже… сірі бджоли не гудуть", – підсумував Чех.

Курков прийшов у коментарі під дописом та заявив, що йому до хейту не звикати. А Гессен задонатили (Маша просить називати себе "вони" – 24 Канал) на допомогу Україні десятки тисяч доларів. Водночас варто не забувати, що гроші не можуть очистити росіян від того, що вони скоїли.



Як відреагував Курков на допис Чеха / Скриншот 24 Каналу

У скандал втрутився журналіст історик та журналіст Яневський

Данило Яневський обурив мережу своїм дописом на захист Куркова. Він заявив, що у того начебто "свій Бахмут" та "своя Азовсталь". Тим часом "перебування у ЗСУ не дає індульгенції від хамства". Українці – шоковані таким цинізмом.



Яневський шокував своїм цинізмом / Скриншот 24 Каналу

Вахтанг Кіпіані відреагував на допис. Він нагадав Яневському, що у Чеха – реальний Бахмут. Урівнювати його досвід та досвід Куркова (при всій повазі) – дуже й дуже погана ідея.

Хто така Маша Гессен

Маша Гессен – російська та американська журналістка, а також – письменниця. Хоча вони активно намагаються справити враження "найхорошішої" серед "хороших руських", вдається не дуже. Зокрема, червоною лінією крізь всі вислови Гессен проходить теза про "війну Путіна". Цю цитату виносять у назви інтерв'ю та колонок. Одна з них вийшла у той час, коли Україна оплакувала письменницю Вікторію Амеліну, яку вбила Росія. Бідкаючись про тоталітарний режим у Росії та Путіна, Гессен забувають сказати, що геноцид українців скоюють росіяни. Сотні тисяч росіян, які не мають у собі нічого людського.

Не обходиться й без поширення російських фейків. Як-от про утиск російськомовних на Заході України.

Говорячи про завершення війни, Гессен фантазують про час можливостей для Росії. Хоча єдині можливості, які чекають Росію, – ізоляція від цивілізованого світу та репарації.