Несовершеннолетний сын остался без отца: под Бахмутом погиб воин из Ивано-Франковской области

Война продолжает забирать лучших сынов Украины. 6 мая в бою с врагом погиб Андрей Маркив из села Хутор-Будилов Снятинской общины.

Жизнь защитника оборвалась вблизи Бахмута. Павшему воину было всего 42 года.

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У бойца остался несовершеннолетний сын

По информации Суспильного боец служил стрелком-помощником гранатометчика 1 стрелкового отделения 1 стрелкового взвода 3 стрелковой роты в 5 отдельной штурмовой бригаде.

Андрей Маркив отдал свою жизнь, отстаивая независимость Украины. У мужчины дома остался несовершеннолетний сын.

Потери Украины на войне: последние новости

От ранений в госпитале умер защитник Украины 23-летний Богдан Михалаки. Он был известным в Измаиле скрипачом и самым молодым спортивным инструктором.

Недавно на фронте погиб украинский эксперт по энергетике и сержант Вооруженных Сил Алексей Хабатюк. Он был одним из лучших в работе с цифрами и данными.

Также на фронте, защищая Украину, погиб режиссер, руководитель детского театра "Сказка" Дмитрий Кравец.

На войне погиб еще один воин. доброволец Сергей Козуля из Волыни. Его не стало в боях на одном из восточных направлений фронта.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье и близким Андрея Маркива. Вечная память Герою!