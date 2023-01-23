Сбежавшего в Норвегию экскомандира вагнеровцев задержали и могут депортировать

В Норвегии задержан экскомандир наемников ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев. Он незаконно пересек границу этой страны и попросил там политическое убежище.

Хотя Медведев попросил политическое убежище, его могут депортировать. В то же время российская правозащитная группа требует этого не делать, потому что тогда ему грозит "жестокое убийство и смерть".

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Что известно о задержании Медведева

Российская группа, занимающаяся защитой прав заключенных и поддерживающая контакты с Медведевым, сообщила, что 22 января его задержали и надели наручники.

Сотрудники службы безопасности Норвегии схватили Медведева на вилле, где его охраняли. После этого его доставили в центр содержания иностранных граждан с целью дальнейшей депортации.

Норвежские власти не подтвердили никаких планов по его депортации. Полиция также пока не комментирует ситуацию.

Он задержан, и мы рассматриваем вопрос о том, добиваться ли решения суда об интернировании,

– сказала адвокат по линии полиции Лине Исаксен.

Она отказалась предоставить дополнительные подробности.

Почему экскомандир вагнеровцев сбежал

Из российского Мурманска в Норвегию скрылся бывший командир 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда "Вагнера" Андрей Медведев. Он приехал в Осло и заявил, что готов дать показания против главы ЧВК Евгения Пригожина.

Он жаловался на жестокость ЧВК "Вагнера", а также призвал ФСБ провести проверку наемников, Пригожина и привлечь к ответственности саму компанию. После этого, по его словам, служба безопасности "Вагнера" начала его искать, подключая к розыску ФСБ и МВД. Медведева угрожали убить кувалдой, как раньше Нужина.

Правозащитная группа также заявила, что после депортации Медведеву грозит "жестокое убийство и смерть".

Мы не отбеливаем Медведева. Он сделал много плохих вещей в своей жизни. Но он увидел свет, он это осознал, он готов и желает сотрудничать с миром, с международным расследованием и властями Норвегии, он хочет жить и давать показания против ЧВК "Вагнера" и его основателя Евгения Пригожина,

– сказала правозащитная группа.

Что известно об Андрее Медведеве