"Не верю во все эти страшилки": известный дипломат о Трампе и возможном принуждении Украины к миру

Андрей Мельник заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку США, несмотря на смену администрации. Посол также прокомментировал слухи о возможной смене посла Украины в США.

Посол Украины в Германии поделился своими взглядами на перспективы взаимоотношений между Украиной и США после смены власти в предыдущих. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Радио Свобода".

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Что сказал Мельник в своем интервью об отношениях между США и Украиной

Он отметил, что хотя есть определенные опасения относительно возможных изменений во внешней политике США, особенно в отношении Украины, он в это не верит. Мельник уверен, что новая администрация, которая сейчас находится на этапе формирования, не оставит Украину без поддержки, поскольку это не соответствует интересам США.

По его словам, Дональд Трамп, стремясь закрепить свое место в истории как успешного президента, не позволит стране отстраниться от важных международных вопросов, и прежде всего – поддержки Украины. Мельник подчеркнул, что не напуган "страшилками" относительно возможного принуждения Украины к миру.

Посол также отметил, что лучшее время для активной дипломатии сейчас, когда администрация еще не окончательно сформирована и подходы к внешней политике могут меняться. Мельник считает, что Украине необходимо предложить свои идеи, чтобы продолжить укрепление военной поддержки и противодействовать российской агрессии.

Мне не привиделось, что Америка как безоговорочный лидер всего свободного мира, как крупнейшая военная мощь, крупнейшая экономическая сила на земном шаре, могла бы бросить на произвол судьбы Украину и украинцев и заключить через наши головы какой-то гнилой компромисс с Путиным,

– добавил посол.

В то же время он подчеркнул, что украинская сторона должна сделать все возможное, чтобы донести до новой американской администрации, что только усиление помощи Украине является гарантией успеха в борьбе с Россией.

Относительно слухов о возможной замене посла Украины в США, Мельник отказался комментировать такие вопросы, подчеркнув, что ни с ним, ни с другими дипломатами не было обсуждено изменений в составе представительства. Он также отметил высокий уровень работы Оксаны Маркаровой, которая, по его мнению, успешно выполняла сложные задачи, несмотря на многочисленные трудности и задержки со стороны американской политической системы.