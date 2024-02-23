Такое мнение 24 Каналу высказал общественный деятель, писатель, публицист Ростислав Мурзагулов, отметив, что Морозов максимально поддерживал войну России против Украины. Мол, если он понял, то это понимают миллионы людей.

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"Эта смерть не последняя. Это разочарование в Путине, в его войне, в его стратегии охватит все больше и больше слоев населения в России. В частности, пропутинских и провоенных", – считает Мурзагулов.

Разлом среди элит

В Кремле хотели бы, чтобы все замолчали и перестали ругать Владимира Соловьева и Владимира Путина. Однако, событие "исключительное", ведь российский пропагандист убил сам себя.

Это невозможно заткнуть, ведь они уже привыкли дело иметь с кровью, убийствами, болью и насилием. Будет дальше бурное обсуждение всего этого. Это уже пошел очередной разлом внутри путинских элит. Таких разломов уже много,

– подчеркнул публицист.

По его мнению, очень серьезный разлом может быть среди российских элит и в результате смерти Алексея Навального. Мол, среди них есть часть, которая не одобряет подобные действия. Таких разломов может быть еще больше.

"Это, собственно, хорошо, потому что это и приводит к той самой ситуации революционной, когда "низы" уже не могут, "верхи" не хотят, или наоборот. Все со всеми перегрызлись, все со всеми побились, и власть из дряблых ручонок этой кремлевской шушвалы выпала куда-то в более-менее нормальные руки", – сказал общественный деятель.

Что известно о смерти Морозова