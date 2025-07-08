А Старовойта еще даже не похоронили: госдума России утвердила нового министра транспорта

В России уволили министра транспорта Романа Старовойта, после чего его нашли мертвым. Уже на следующий день госдума утвердила новую кандидатуру.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о назначении министра транспорта России

Во вторник, 8 июля, госдума России на пленарном заседании единогласно утвердила кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта. За назначение нового главы Минтранса проголосовали все 408 депутатов.

Кандидатуру Никитина на должность в госдуму внес премьер-министр Михаил Мишустин 7 июля.

Андрей Никитин стал новым министром транспорта России / фото росСМИ

Заметим, с 2017 по 2025 год Андрей Никитин занимал должность губернатора Новгородской области. С февраля по июль этого года он был заместителем министра Старовойта.

Причиной увольнения предыдущего министра транспорта Романа Старовойта стал недавний коллапс в аэропортах. Соответствующий указ опубликовали 7 июля. В тот же день Старовойта нашли мертвым вблизи собственного авто – вероятно, чиновник совершил самоубийство.

РосСМИ сообщают, что Роман Старовойт застрелился из наградного оружия, которое он получил в 2023 году от руководства МВД России. Его тело уже опознали.

Одной из причин самоубийства Романа Старовойта могло стать уголовное дело. СМИ пишут, что чиновника подозревали в мошенничестве особо крупном размере.