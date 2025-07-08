Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про призначення міністра транспорту Росії

У вівторок, 8 липня, держдума Росії на пленарному засідання одноголосно затвердила кандидатуру Андрія Нікітіна на посаду міністра транспорту. За призначення нового голови Мінтрансу проголосували всі 408 депутатів.

Кандидатуру Нікітіна на посаду до держдуми вніс прем'єр-міністр Михайло Мішустін 7 липня.

Андрій Нікітін став новим міністром транспорту Росії / фото росЗМІ

Зауважимо, з 2017 по 2025 рік Андрій Нікітін обіймав посаду губернатора Новгородської області. З лютого по липень цього року він був заступником міністра Старовойта.

Причиною звільнення попереднього міністра транспорту Романа Старовойта став недавній колапс в аеропортах. Відповідний указ опублікували 7 липня. Того ж дня Старовойта знайшли мертвим поблизу власного авто – ймовірно, посадовець скоїв самогубство.

РосЗМІ повідомляють, що Роман Старовойт застрелився з нагородної зброї, яку він отримав у 2023 році від керівництва МВС Росії. Його тіло вже опізнали.

Однією з причин самогубства Романа Старовойта могла стати кримінальна справа. ЗМІ пишуть, що чиновника підозрювали в шахрайстві особливо великому розмірі.