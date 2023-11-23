В "Слуге народа" приостановили членство нардепа Одарченко

В "Слуге народа" по состоянию на 23 ноября приостановили членство нардепа Андрея Одарченко. Его подозревают в коррупции.

В "Слуге народа" подчеркнули, что это произошло по решению главы фракции. Кроме того, добавили, что это стандартная процедура, применяемая в таких случаях.

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Окончательное решение по нему будет принято по результатам следствия. Но еще раз хотим подчеркнуть, что, как и в предыдущих случаях, никто никого выгораживать не будет. Политическая ответственность уже наступила. Дальше дело за антикоррупционными органами,

– говорится в сообщении.

Что известно о подозрении Одарченко

Еще 22 ноября ВАКС взял под стражу Одарченко. Речь идет о сроке, по меньшей мере, до 20 января 2024 года. Кроме того, отметили, что одиозный нардеп может выйти на свободу под залог. Его сумма составляет 15 миллионов гривен.

По данным ЦПК, Одарченко предлагал взятку Мустафу Найему. Речь идет о "подарке" в криптовалюте Bitcoin (50 тысяч долларов США). Такую взятку Одарченко обещал за содействие в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.