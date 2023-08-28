В память о "Джусе": в Киеве люди несут цветы к муралу Призрака Киева – щемящий фоторепортаж

В небе над Житомирщиной 25 августа погиб легендарный пилот Андрей Пильщиков – "Джус". Именно он был одним из "Призраков Киева". Украинцы чтят память героя.

"Джус" сделал очень многое, чтобы защитить украинское небо от российских оккупантов. Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – оставил щемящее сообщение о герое. В нем есть слова: "покойся с миром, ты и так много сделал для нас".

Обратите внимание Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Житомирской области и гибель "Джуса"

Украинцы чтят память "Джуса". Он был одним из тех, кто защищал небо над Киевом. Сейчас к муралу "Призрак Киева" в украинской столице несут цветы и записки на разных языках.



Украинцы всегда будут благодарны "Джусу" за то, что уберег наше небо / Валентина Полищук для 24 Канала

"Джус" приложил немало усилий, чтобы Украина получила столь необходимые нам истребители F-16. Герой мечтал увидеть их в украинском небе. Он еще успел узнать, что миссия – выполнена. Украина получит F-16



"Джус" был одним из легендарных "Призраков Киева" / Валентина Полищук для 24 Канала



К муралу "Призрак Киева" приносят щемящие записки / Валентина Полищук для 24 Канала