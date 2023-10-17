Пилот Воздушных сил ВСУ и собрат "Джуса" "Мунфиш" рассказал, что делал Андрей в первые часы полномасштабного вторжения. Он вспомнил, как "Джус" выломал дверь аптеки.
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Забрал лекарство и оставил номер телефона
"Мунфиш" вспомнил, что утром 24 февраля 2022 года "Джус" утром позвонил по телефону всем собратьям со словами: "Началось". Утром он сразу отправился на родной аэродром в Василькове, но перед этим – заехал в аптеку.
Я не знаю, это только по рассказам. Но он ("Джус" – 24 Канал) в то утро, конечно, еще все было закрыто, было темно, выбил дверь аптеки, забрал медикаменты и оставил свой номер телефона. Чтобы когда люди пришли на работу, потом решили этот вопрос. Он знал, что ему нужно ехать на аэродром с медикаментами,
– рассказал "Мунфиш".
Пилот также напомнил, что "Джус" приехал на аэродром в Васильков уже с собственным оружием, на которое имел разрешение. "Мунфиш" подчеркнул, что "Джус" очень любил то, чем занимался.
"Весной и летом 2023 года "Джус" буквально не покидал территорию аэродрома и постоянно выполнял боевые задания", – вспомнил собрат "Джуса".
Трагическая гибель "Джуса"
- В Житомирской области 25 августа во время выполнения боевого задания столкнулись 2 учебных самолета Л-39. На борту находились трое пилотов – Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей "Джус" Пильщиков. О трагедии стало известно 26 августа.
- На трагическую гибель пилотов отреагировали Владимир Зеленский, Юрий Игнат, командующий Воздушными силами и другие. Все подчеркнули невосполнимую утрату. Церемония прощания с легендарным пилотом "Джусом" состоялась 29 августа в Киеве в Патриаршем храме Воскресения Крестового.
- В настоящее время продолжается расследование авиакатастрофы Житомирской области. Следствие имеет три причины столкновения самолетов: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, нарушения при организации полетов. Ни одна из этих версий не подтверждена, ведь следствие продолжается. Также в конце августа началась расшифровка черных ящиков.