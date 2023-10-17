Пілот Повітряних сил ЗСУ й побратим "Джуса" "Мунфіш" розповів, що робив Андрій у перші години повномасштабного вторгнення. Він пригадав, як "Джус" виламав двері аптеки.
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Забрав ліки й лишив номер телефону
"Мунфіш" пригадав, що зранку 24 лютого 2022 року "Джус" зранку зателефонував усім побратимам зі словами: "Почалося". Зранку він відразу вирушив на рідний аеродром у місті Васильків, але перед цим – заїхав до аптеки.
Я не знаю, це лише з розповідей. Але він ("Джус" – 24 Канал) в той ранок, звичайно, ще все було закрите, було темно, вибив двері аптеки, забрав медикаменти й залишив свій номер телефону. Щоб коли люди прийшли на роботу, то потім вирішили це питання. Він знав, що йому треба їхати на аеродром з медикаментами,
– розповів "Мунфіш".
Пілот також пригадав, що "Джус" приїхав на аеродром у Васильків уже з власною зброєю, на яку мав дозвіл. "Мунфіш" підкреслив, що "Джус" дуже любив те, чим займався.
"Навесні й влітку 2023 року "Джус" буквально не покидав територію аеродрому й постійно виконував бойові завдання", – пригадав побратим "Джуса".
Трагічна загибель "Джуса"
- На Житомирщині 25 серпня під час виконання бойового завдання зіткнулися 2 навчальні літаки Л-39. На борту було троє пілотів – В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін й Андрій "Джус" Пільщиков. Про трагедію стало відомо 26 серпня.
- На трагічну загибель пілотів відреагували Володимир Зеленський, Юрій Ігнат, командувач Повітряних сил й інші. Усі підкреслили непоправну втрату. Церемонія прощання з легендарним пілотом "Джусом" відбулася 29 серпня у Києві в Патріаршому храмі Воскресіння Хрестового.
- Наразі триває розслідування авіакатастрофи на Житомирщині. Слідство має три причини зіткнення літаків: технічна несправність літаків, помилка пілотів, порушення при організації польотів. Жодна з цих версій не підтверджена, адже слідство триває. Також наприкінці серпня почалася розшифровка чорних скриньок.