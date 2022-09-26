О своем гражданстве российский публицист и оппозиционный политик рассказал 24 каналу. Ранее он сообщил о том, что в США уже выработан протокол ответа на применение россией ядерного оружия.

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Пионтковский похвастался своим гражданством

Пионтковский рассказал о том, как проходят традиционные американские утренники. Американцы собираются у своих каминов со своим скромным завтраком.

Пока не с индейкой, но с достаточно калорийным завтраком. Могу это подтвердить, как свежеиспеченный американец, гражданин США,

– отметил российский публицист.

Российский оппозиционный политик с этим сразу же поздравил ведущий 24 канала Роман Цымбалюк. Журналист отметил, что на самом деле это новость.

Предупреждение США о применении ядерного оружия

К слову, о своем гражданстве Пионтковский рассказал, обсуждая тему предупреждений США в адрес россии о применении ядерного оружия. Он сообщил, что американские военные высшего ранга Марк Милли и Ллойд Остин неоднократно по прямой телефонной связи предупреждали своих визави герасимова и шойгу, что в случае применения ядерного оружия будет нанесен очень болезненный ответ.

"До недавнего времени все думали, что это классическая американская формула, если вы используете ядерное оружие, то и мы готовы. Однако США продумали более утонченный удар, который нанесет большие разрушения", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

По его словам, именно об этом в воскресенье утром по американскому телевидению сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что последствия для россии будут катастрофическими. Впоследствии выступил Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он разошелся во взглядах с Салливаном, ведь сказал, что последствия для россии будут ужасающими.

– отметил российский публицист.

Пионтковский о последствиях для россии после применения ядерного оружия: смотрите видео

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