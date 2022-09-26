Про своє громадянство російський публіцист та опозиційний політик розповів 24 каналу. Раніше він повідомив про те, що у США вже вироблений протокол відповіді на застосування росією ядерної зброї.

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Піонтковський похвалився своїм громадянством

Піонтковський розказав про те, як відбуваються традиційні американські ранки. Американці збираються біля своїх камінів зі своїм скромним сніданком.

Ще не з індичкою, але з достатньо калорійним сніданком. Можу це підтвердити, як свіжоспечений американець, громадянин США,

– зазначив російський публіцист.

Російського опозиційного політика з цим одразу ж привітав ведучий 24 каналу Роман Цимбалюк. Журналіст зауважив, що насправді це новина.

Попередження США росії щодо застосування ядерної зброї

До слова, про своє громадянство Піонтковський розповів, обговорюючи тему попереджень США на адресу росії щодо застосування ядерної зброї. Він повідомив, що американські військові найвищого рангу Марк Міллі та Ллойд Остін неодноразово по прямому телефонному зв'язку попереджали своїх візаві герасимова й шойгу, що у випадку застосування ядерної зброї, буде завдана дуже болюча відповідь.

"Донедавна всі думали, що це класична американська формула, якщо ви використовуєте ядерну зброю, то й ми готові. Однак США продумали більш витончений удар, який завдасть більших руйнувань", – наголосив російський опозиційний політик.

За його словами, саме про це в неділю вранці по американському телебаченню сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Він підкреслив, що наслідки для росії будуть катастрофічними. Згодом, виступив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він розійшовся в поглядах з Салліваном, адже сказав, що наслідки для росії будуть жахливими,

– зазначив російський публіцист.

Піонтковський про наслідки для росії після застосування ядерної зброї: дивіться відео

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