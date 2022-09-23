Про мобілізацію в росії, божевільні рішення російського диктатора, конфлікт між путіним і генералами, фейкові "референдуми" та початок кінця усього режиму 24 каналу розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Головні тези з розмови – читайте далі.

До теми Мотивовані помстою: інтерв'ю з мером Мелітополя Іваном Федоровим про партизанів у тилу

Ще тиждень тому путін не думав про мобілізацію в росії

Піонтковський наголошує, що своїм рішенням про мобілізацію російський диктатор вирішив "порвати" з помірними фашистами. Тепер він вождь ультрафашистів.

Цікаво, що, на думку публіциста, ще тиждень тому путін не збирався проводити мобілізацію. Все змінив славнозвісний саміт ШОС (Шанхайська організація співробітництва – 24 канал). Там його красиво опустили на землю лідери Китаю та Індії, на чию підтримку диктатор розраховував. Вони були незадоволені війною проти України. Все дійшло до того, що путін був змушений виправдовуватися.

Путін разом з владними елітами розумів, що війна вже програна. Тому упродовж тривалого часу намагався змусити Київ до перемир'я. Так він би зафіксував за собою шматки тимчасово окупованих територій України. Це можна було б продати росіянам як перемогу.

До теми Ходжес порівняв путіна з гітлером перед його поразкою

Деякі люди путіна, яких публіцист називає помірними фашистами, вже намагалися встановити контакти із Заходом повз російського диктатора. На думку Піонтковського, у кремлі обговорювали план, за яким путін "йде на больнічку" і передає свої функції колективному органу.

Диктатору не сподобалася ідея, і він вирішив ще більше підвищити ставки – провести "референдуми" та оголосили мобілізацію. Це – два самогубних рішення, які дуже сподобалися ультрафашистам. Зокрема, гіркіну, якого несподівано запросили на кілька провладних ЗМІ.

Тобто путін ніби як визначив лінію, що – якщо я залишусь із помірними фашистами, то моя політична кар'єра завершиться, але, може, я збережу життя десь там у китайському буддистському монастирі. А, якщо я з ультрафашистами, то я ще ого-го і ми ще поглянемо,

– зазначив Піонтковський.

"На наших очах почався розвал режиму путіна"

Зараз у росії відбуваються дуже важливі процеси, за якими видно, що почався крах режиму путіна. Після оголошення мобілізації навіть у соцмережах можна побачити, що диктатора ненавидять всі – і прихильники, і противники війни.

Дуже цікаво, що указ про мобілізацію реалізовують надзвичайно агресивно. Вже були випадки, коли повістки приходили людям, які взагалі ніколи не служили в армії та не перебувають у резерві. Піонтковський припускає, що військкомати спеціально поводяться настільки жорстко.

У мене навіть складається враження, що, може, військкомати, які реалізують цей указ, роблять це спеціально в такій зухвалій манері, щоб викликати всенародне обурення проти путіна та скинути його,

– вважає Піонтковський.

На тлі такої ситуації та військових невдач російської армії починає наростати напруга між диктатором та генералами. Між ними назріває конфлікт, адже ніхто не збирається бути винним у цих провалах.

Цікаво Щойно в бункері путіна почнуть обговорювати ядерний удар, туди одразу ж прилетить, – Жданов

Звісно, путін хоче звинуватити у всьому генералів. Однак, за різними даними, він сам втручається в накази командирів через генштаб. Така ситуація веде до краху усього режиму. Не вистачає лише потужної військової поразки.

"Усе це веде, звичайно, до повного розриву режиму. Я завжди говорив, що якщо буде звільнений Херсон чи зруйнований кримський міст, це справить шокове враження на російський народ, і путін втратить владу. А зараз скажу, що будь-який помітний успіх української армії, взяття, наприклад, Лимана вже буде кінцем путіна", – додав Піонтковський.

"Референдуми" зроблять поразку росії ще ганебнішою

Піонтковський переконаний, що рішення провести фейкові "референдуми" – це демонстрація безвиході. Вже всі розуміють – росія приречена на поразку. Таким рішенням путін відрізає собі шляхи для відступу.

Особливо цікавою буде ситуація, коли ЗСУ прожене окупантів на лінію розмежування станом на 23 лютого. І путіну доведеться якось пояснювати росіянам, як так сталося, що ці території під контролем України. Хоч в росії клялися, що вони там "навсєгда".

Самі фейкові "референдуми" взагалі не потрібно сприймати. Українці масово не підтримують росіян на тимчасово окупованих територіях. І ці так звані "голосування" – просто нікчемні.

Росіяни обманом намагаються отримати особисті дані місцевих мешканців, а на Запоріжжі взагалі пропонують за це гроші та побутову техніку.

Скільки ще залишилося путіну

На думку Піонтковського, в путіна вже практично не залишилося прихильників. Він навіть примудрився розізлити ультрафашистську спільноту, провівши обмін полонених захисників Азовсталі на медведчука в день, коли оголосили мобілізацію. Крім того, коли війна закінчиться, до росії повернеться увесь цей плебс з тюрем, який зараз поїхав воювати.

Важливо Це вибір померти чи жити: протестуйте, боріться, втікайте, – Зеленський звернувся до росіян

Публіцист знову натякає, що путіну пропонували оголосити себе хворим та поїхати на пенсію. Утім, він не погодився.

Вони продумали дуже хороший план. Ковальчук, мабуть, до путіна непогано ставиться (юрій ковальчук – російський олігарх – 24 канал). Він йому пропонував гарний варіант – тебе оголошуємо хворим, ти летиш у Китай, а ми поступово про щось домовимося,

– розповідає Андрій Піонтковський.

Тепер багато хто розуміє, що путіна потрібно позбуватися. Він дратує і місцевих фашистів, і ультрафашистів, і десятки мільйони військовозобов'язаних. У нього складна ситуація і лишилося йому небагато. І питання лише одне – хто "прибере" його першим.

Дивіться повне інтерв'ю Андрія Піонтковського на ютубі 24 каналу