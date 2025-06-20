Портнов назначил судей, которые до сих пор работают: СМИ назвали имена

Андрей Портнов влиял на судейскую систему Украины и продолжает делать это до сих пор, уже после смерти. Ранее он и связанные с ним чиновники назначали судей, а те впоследствии принимали выгодные для Портнова решения. Многие до сих пор работают в судах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Каких судей назначил Портнов и кто до сих пор работает в системе

Журналисты проекта "Схемы" проанализировали массив документов из архивов Высшего совета правосудия и Верховной Рады Украины с 2009 по 2014 годы. Они хотели выяснить, кто именно и как назначал судей при президентстве Януковича. Среди судей были и родственники Портнова, например, его сестра, брат бывшей жены и его жена. Последние двое, Анжела и Андрей Секирские, до сих пор работают судьями.

Судьями работают и помощница Портнова Татьяна Скочок, и еще одна его бывшая жена Инна Белоконная. То есть наследие Портнова есть и сегодня.

А сестра Портнова защищала брата в судах, в том числе и Печерском. И не только она.

В расследовании журналисты исследовали, как в отдельных судах определенные судьи чаще всего рассматривали дела по иску Портнова и становились на его сторону. В частности, в Печерском райсуде по несколько таких дел рассмотрели Сергей Вовк, Светлана Волкова, Ирина Литвинова, Алексей Соколов и Татьяна Ильева,

– сказано в материале.

Решение, выгодные Портнову, принимали против медийщиков – в том числе 24 Канала, "Прямого", "Схем", "Украинской правды".

"Ильева рассматривала иск Андрея Портнова о защите чести и достоинства против холдинга "Телерадиокомпания Люкс", которому принадлежит "24 Канал", и Генпрокуратуры. Портнов оспаривал упоминания об уголовном производстве в отношении его якобы возможного незаконного обогащения на 26 миллионов гривен – эти данные распространила Специализированная антикоррупционная прокуратура без указания фамилии, но впоследствии, уже в контексте Портнова, их процитировал в эфире "24 Канала" председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Впоследствии Верховный суд решение об опровержении – отменил", – привели данные журналисты.

В свою очередь, к услугам Портнова обращалось много влиятельных людей в Украине.