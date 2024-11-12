Боролся за Украину до последнего вздоха: на фронте погиб Андрей Пустовалов из Буковины

В бою против оккупантов погиб военный из Буковины Андрей Пустовалов. Он был бойцом Сил специальных операций ВСУ.

Прощание состоится уже 13 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на депутата Мамаевского сельского совета Романа Рудика.

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Где состоится прощание с Андреем Пустоваловым

Роман Рудик рассказал, что Андрей Пустовалов родился 17 декабря 1993 года. То есть на момент смерти военному был 31 год.

Герой погиб на фронте во время выполнения боевого задания против российских захватчиков. У воина остались убитые горем родные, а самое страшное – маленькие дети-сироты.



Андрей Пустовалов погиб на фронте / Фото из фейсбука Романа Рудика

По данным Романа Рудика, 12 ноября, ориентировочно с 13:20 до 14:20, траурный кортеж с телом погибшего Героя будет двигаться по маршруту Черновцы – Мамаевцы, Лужаны, Шипинцы – к дому воина.



В среду 13 ноября, в 9 часов возле дома защитника начнется чин похорон. Заупокойная лития пройдет в местном храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины. Настоятель храма – протоиерей Александр Шляхов.



После этого кортеж отправится в село Белоусовка Днестровского района Черновицкой области. Там военного и похоронят.

Просим всех неравнодушных живым коридором встретить нашего Героя и достойно провести в последний путь! Помните, Андрей погиб за каждого из нас, за будущее Украины!

– написал депутат Мамаевского сельского совета.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Пустовалова в связи с гибелью Героя на фронте.