Защитник погиб на фронте под Бахмутом. Через три месяца ему должно было исполниться 22 года.

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Что известно о погибшем воине

Как рассказал мэр Збаража Роман Поликровский, Андрей Рольский погиб во время выполнения боевого задания. Это произошло 14 июля в районе населённого пункта Клищиевка Бахмутского района Донецкой области.



Андрей Рольский погиб под Бахмутом / фото Романа Поликровского

Известно, что защитник родился 14 октября 2001 года в селе Кретовцы.

Жители Збаражской общины искренне скорбят с родными и близкими нашего мужественного защитника. В скорби склоняем низко головы перед его подвигом. Искренние соболезнования родным, собратьям и друзьям! Вечная слава Герою!

– написал городской голова.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует семье Героя! Вечная память!

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