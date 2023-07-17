Защитник погиб на фронте под Бахмутом. Через три месяца ему должно было исполниться 22 года.
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Что известно о погибшем воине
Как рассказал мэр Збаража Роман Поликровский, Андрей Рольский погиб во время выполнения боевого задания. Это произошло 14 июля в районе населённого пункта Клищиевка Бахмутского района Донецкой области.
Андрей Рольский погиб под Бахмутом / фото Романа Поликровского
Известно, что защитник родился 14 октября 2001 года в селе Кретовцы.
Жители Збаражской общины искренне скорбят с родными и близкими нашего мужественного защитника. В скорби склоняем низко головы перед его подвигом. Искренние соболезнования родным, собратьям и друзьям! Вечная слава Герою!
– написал городской голова.
Болезненные потери Украины
- Недавно на войне погиб бывший глава Управления превентивной деятельности полиции Черниговщины Алексей Дяговец. Герой защищал Украину на фронте с января 2023 года.
- Во время наступательных операций вблизи Бахмута погиб военнослужащий из Ужгорода Анатолий Тегза с позывным "Варвар". Он пошел помогать раненым собратьям, но, к сожалению, не вернулся.
- Также на фронте погиб военный из Львовщины Виктор Сердюк. Его не стало 6 июля во время боя в Донецкой области.