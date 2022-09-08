Выжигать врага, а не уничтожать институт волонтерства, – Садовый об обысках у Литинского

Андрей Садовый 8 сентября прокомментировал обыски у волонтера Святослава Литинского. Мэр Львова добавил, что на прошлой неделе судили Олеся Дзиндру.

Садовый заявил, что в настоящее время еще более 340 бизнесов во Львове прямо или косвенно принадлежат россиянам. Мэр отметил, что письмо с соответствующей информацией правоохранителям направили еще в конце апреля.

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Теперь похоже, что количество россиян, которых лишили заработка в Украине меньше волонтеров, которых пытаются привлечь к уголовной ответственности. Давайте выжигать врага с нашей земли, а не уничтожать институт волонтерства, который так важен для всех нас в это сложное время,

– заявил Садовый.

Он отметил, что на прошлой неделе судили Олеся Дзиндру. А уже 8 сентября пришли с обысками к Святославу Литинскому. Мэр Львова подчеркнул, что эти люди часто рискуют собственными жизнями, чтобы доставить воинам на фронт авто. Волонтеры отдают свое время и деньги.

"У нас пол страны стали волонтерами. К ним завтра тоже придут?", – спросил Садовый.

Обыск у Литинского

Святослав Литинский – активист и волонтер. К нему с обыском пришли 8 сентября. Жену активиста обманули. Сначала заявляли, что пришли с повесткой, а затем показали решение об обыске.

По словам Литинского, в постановлении говорится, что киевская полиция обвиняет церковь в лице капеллана в продаже гуманитарной помощи. Волонтер заявил: он никогда не возил автомобили к этому капеллану, а сбор ведет публично и отчитывается обо всех потраченных деньгах.

Литинский раскрыл детали обыска: смотрите видео