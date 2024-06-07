Уничтожил 24 оккупанта, но после ранения потерял 2 ноги: история военного Андрея Сергиенко

Андрей Сергиенко ушел на фронт после того, как на родной Черниговщине провел под оккупацией около 40 дней. В сентябре 2023 года во время освобождения Андреевки военный за сутки уничтожил 24 оккупанта.

В новом видео проекта "Украинский Свидетель" командир 2 штурмовой группы 3 штурмового батальона 3 ОШБр Андрей Сергиенко с позывным "2.0" рассказал о своей борьбе с оккупантами, и потерю обеих ног вследствие тяжелого ранения.

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Какая история Андрея Сергиенко с позывным "2.0"

Парень рос на Черниговщине, где учился в железнодорожном училище. Он рассказывает, что ушел на фронт после оккупации: россияне находились в его населенном пункте около 40 дней.

Моих сверстников ставили под дуло автомата, стреляли им под ноги. Некоторых из гражданских подвязывали к дулу танка и оставляли на ночь. Мне все это не нравилось. Пулемет направляют на тебя и думаешь: будет выстрел или нет?

– рассказал военный.

Вспоминая оккупацию, "2.0" отметил, что россияне иногда перестреливались друг с другом. По словам Андрея Сергиенко, некоторые из россиян не очень и хотел воевать, ведь это были мобилизованные.

"Они пили, сидели в посадках, а иногда и перестреливались со "спецурой": им якобы казалось, что где-то там наши военные", – сказал "2.0".

Свое ранение Андрей получил неподалеку от Тернов в Донецкой области. Он рассказал, что вместе с собратьями сидел по норам на позициях, и тут прилетает мина калибра 120 миллиметров.

Я почувствовал, как пекут ноги. Быстро понял, что будет частичная ампутация, и смирился, что буду без ног. Еще у меня была дырка в спине. Я сам себе оказал первую помощь и доложил по рации, что я "трехсотый". Потом меня эвакуировали,

– рассказал "2.0".

Военному просят присвоить звание Героя Украины

На сайте официального интернет-представительства Президента Украины была создана петиция о присвоении Андрею звания Героя Украины. Сам боец относится к этому положительно.

"Почему бы и нет. Для меня это высшая награда. Если командование решило, что я этого заслуживаю, то так оно и есть", – сказал Сергиенко.

Стоит отметить, что Андрей уже имеет ряд наград:

Отличие Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Золотой Крест";

Почетный нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Крест храбрых";

Нагрудный знак Командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины "За службу и доблесть III степени".