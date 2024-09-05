Опытный дипломат, один из авторов Формулы мира и речей Зеленскому: биография Андрея Сибиги

.

В четверг, 5 сентября, Верховная Рада проголосовала за отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Его преемником стал Андрей Сибига, за кандидатуру которого отдали голоса 258 народных избранников. Что известно о новом главном дипломате Украины – рассказывает 24 Канал.

Читайте также Рада поддержала назначение Андрея Сибиги на должность главы МИД

Биография Андрея Сибиги

Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в старинном городке Зборов, что на Тернопольщине.

Отец будущего дипломата – Иван Васильевич Сибига, известный украинский юрист, генерал-лейтенант юстиции, был прокуром Хмельницкой области, а впоследствии работал в центральном аппарате Министерства юстиции в Киеве.

Высшее образование Сибига-младший (на самом деле – средний, потому что в есть еще брат Игорь, который тоже дипломат) получал во Львове. В 1997 году он окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, получив степень специалиста по международным отношениям и переводчика с английского языка. Кроме английского Сибига также изучал и польский язык.

В том же 1997 году Андрей Сибига присоединяется к команде МИД Украины. Его первым местом работы стал отдел государственно-правовых вопросов Договорно-правового управления министерства. Здесь он начинал с самой низкой должности атташе, но вскоре получил быстрое повышение – до третьего, а затем и второго секретаря.

Именно в этом статусе он и поехал в свою первую заграничную командировку. В Польшу, помогло и способствовало этому свободное знание польского языка, что вообще-то не удивительно для коренного галичанина. Кроме того, в роду самого Сибиги есть поляки.

В 2002 году Сибига возвращается из командировки в Украину, получит повышение до первого секретаря и работает а центральном аппарате МИД в отделе правового и гуманитарного сотрудничества Управления европейской интеграции. Уже через год молодой дипломат возглавляет отдел международно-правового сотрудничества Договорно-правового управления M3C Украины.

В 2005 году Сибига работает во главе отдела международного права и законодательства в области внешней политики Договорно-правового департамента M3C, а в 2006-м становится заместителем директора Договорно-правового департамента M3C.

На 2008 – 2012 годы приходится вторая зарубежная командировка – снова в Польшу. В Варшаве украинский дипломат занимает должность советника-посланника Посольства Украины в Польше.

После возвращения в Украину Андрей Сибига на 4 последующих года возглавляет Департамента консульской службы M3C Украины.

В третью свою заграничную командировку Сибига едет уже не в Польшу, а к другому важному соседу – Турции. 23 августа 2016 года приказом президента Порошенко дипломат был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции. В последующие 5 лет галичанин Сибига стал главным представителем Украины в Стамбуле.



Андрей Сибига в Турции / фото Посольства Украины в Турции

Посол Сибига с семьей:

В мае 2021 года каденция Сибиги завершается и он возвращается на Родину, но не в МИД, а в Офис Президента. 31 мая 2021 года Сибига назначен заместителем руководителя ОП.

На новой для себя позиции Сибига стал одним из ответственных за формирование внешней политики Украины. Эта деятельность фактически дублировала, а иногда проходила параллельно с работой МИД. Де-факто, в лице Сибиги и другого кадрового дипломата Игоря Жовквы в ОПУ было сформировано МИД 2.0.



Несмотря на отсутствие четко определенных законом полномочий Сибига и его коллеги ОПУ активно проводили международные встречи, принимали делегации и сами осуществляли международные визиты, на которых вели переговоры от имени государства Украина.

Другой стороной медали такой самостоятельности и влиятельности стала организация международных визитов президента, которые в условиях полномасштабной войны стали чрезвычайно важными и даже критическими для обеспечения сопротивления агрессору.



Андрей Сибига проводит брифинг / Фото ОПУ

С началом вторжения Сибига сменил деловой костюм на милитарную униформу черного цвета, а также начал проводить регулярные пресс-брифинги, на которых информировал о дипломатических усилиях команды президента.

Еще одной информационной площадкой стали соцсети дипломата – он довольно активно ведет фейсбук і х (бывший твиттер), там Сибига публикует не только официальные заявления, но и личные впечатления и комментарии по ключевым событиям, а также – сборы на нужды военных, к которым сам активно приобщается.

Интересно! Еще летом 2022 года советник председателя ОП Михаил Подоляк признался, что речи Зеленскому пишут Дмитрий Литвин, Юрий Костюк и Андрей Сибига и еще ряд людей и редакторов, которые потом просматривают конечный вариант.

Среди последних публикаций дипломата – сбор для 21 бригады:

Вместе с Ермаком и Жовквой Сибига был одним из кураторов проекта "Саммита мира", он готовил и был участником совещаний политических советников, которые предшествовали Саммиту в Швейцарии, а также проводил многочисленные переговоры с дипломатами и политическими лидерами стран мира по одобрению ими Украинской формулы мира. В частности, Сибига вместе с министром юстиции Малюськой лично разрабатывали десятый пункт Формулы мира – "Подтверждение окончания войны".

Также Сибига является одним из авторов системы соглашений по безопасности Украины с ее основными союзниками, опытный дипломат знает все нюансы международных договоров и их подводные камни, также он вел длительные переговоры с представителями союзников, поэтому, когда президент подписывает международные договоры – это лишь вершина айсберга, за остальное отвечали именно Андрей Сибига и другой заместитель Ермака Игорь Жовква.

Правда, на завершающем этапе Саммита в Офис Президента Сибига уже формально не принадлежал. 12 апреля 2024 года он был уволен с должности и переведен в родной МИД как первый заместитель министра Дмитрия Кулебы.

Подробно Биография Дмитрия Кулебы

Вакантная позиция появилась после скандального бегства из Украины Эмине Джаппаровой, которая, похоже, получила за счет потери профессиональной репутации личное счастье. Именно она до этого была первым заместителем Кулебы. Место же Сибиги в ОП получил другой кадровый дипломат – Николай Точицкий.

Уже тогда политические комментаторы заметили, что это не просто синекура или почетная пенсия (потому что для пенсии 49-летнему Сибиге далеко), а назначение с перспективой. Так и произошло, когда 4 сентября стало известно о возможной отставке Дмитрия Кулебы, кандидатура его первого заместителя сразу появилась на горизонте.

Вечером того же дня президент Зеленский объяснил депутатам от монобольшинства свою логику усталостью Кулебы и утром следующего дня официально рекомендовал проголосовать за нового министра. Через несколько часов сразу 258 депутатов проголосовали за назначение Сибиги новым министром иностранных дел.

Личная жизнь Андрея Сибиги

Он женат и имеет троих детей – дочь Софию и сыновей Андрея и Ивана. Жену зовут Татьяна, а себя в соцсетях она называет Таня.



Андрей и Татьяна Сибиги, фото ко Дню Независимости 2024 / Фото с фейсбук-страницы Татьяны Сибиги

Она активная общественная деятельница и является координатором и соучредителем платформы "Супруги украинских дипломатов", занимающейся просветительскими и гуманитарными проектами. Один из последних – помощь Центру детской кардиологии и кардиохирургии.

В собственности семьи есть квартира на 96 квадратных метров и гараж, приобретенные в начале 2000-х. В собственности Татьяны Сибиги есть квартира на 60 квадратов. Также супруги владеют несколькими земельными участками с дачными домами.

Андрей Сибига в гостях в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления:

Андрей Сибига интересуется историей и является специалистом по истории национально-освободительной борьбы 1917 – 1921 годов. Также дипломат имеет коллекцию украинских древностей, старопечатных книг, книг, картин, украшений, христианских (сакральных) элементов документов, фотографий, предметов быта, открыток, элементов мундиров воинов УНР, УГА и УПА.

Младший брат нового главы МИД – Игорь Сибига – также дипломат, с 2012 по 2018 год он занимал должность Генерального консула Украины в Нью-Йорке (США).