Поражения будут становиться все более унизительными: Сибига предупредил Путина о тяжелых временах для России

Владимир Путин раскритиковал письмо, которое ему прислал Владимир Зеленский 4 июня. Министр иностранных дел отметил, что российский диктатор допустил ошибку.

Глава МИД предупредил о предстоящих поражениях России. Он опубликовал свое заявление в собственных соцсетях.

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Что известно о письме Зеленского?

В четверг, 4 июня, президент Украины написал письмо к главе Кремля. Он призвал Путина прекратить войну и заявил, что России не удастся захватить Украину, как она планировала.

Линия фронта сейчас – это линия, с которой должна начаться дипломатия. Попытка установить реальную тишину – это лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. Мы считаем, что это будет не просто попыткой, а реальным прекращением огня, если вы этого захотите,

– написал президент.

Зеленский также отметил, что Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех". Он сказал, что это могло бы стать хорошим прологом к окончанию войны.

Российский диктатор ответил, что "не видит смысла" во встрече с президентом Украины. Об этом он сказал 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Также Путина задело, что в письме Зеленский вспомнил о его возрасте.

А вот от России есть усталость даже у тех в глобальном мире, кто помогает вам обходить санкции и поддерживать на плаву экономику. Вы не можете этого не замечать. После 26 лет старость начала брать свое. Чем дальше, тем больше будет усталость и от вас,

– заявил Зеленский в письме.

Путин отметил, комментируя упоминание о возрасте, что некоторые мировые лидеры "старше", и главное не возраст, а дееспособность. В письме Зеленского он нашел "элементы хамства", которые назвал попыткой сорвать возможность личной встречи.

Что сказал Сибига?

Андрей Сибига рассказал, что Путин, отказавшись от предложения Зеленского о мирных переговорах, потерял шанс выйти из этой войны, которую дипломат охарактеризовал как "провальную". Он заявил, что для России ситуация будет только ухудшаться.

Потери на поле боя будут продолжать расти. Поражения будут становиться все более унизительными. Экономика еще глубже погрузится в рецессию. Исчезнет еще больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция сильнее всего ударит по самым уязвимым слоям населения,

– предупредил Андрей Сибига.

Глава МИД отметил, что международное давление не ослабнет, а только будет усиливаться. Это прежде всего:

замораживание активов;

запреты на поездки;

неизбежная ответственность за преступления.

Министр сказал, что в России уже нет безопасных мест, которые могли бы избежать "далеко идущих санкций Украины". Дипломат пообещал, что их интенсивность будет продолжать расти.

Фанатик в Кремле хочет любой ценой удержаться у власти и готов пожертвовать будущим своей страны и убить миллионы людей ради своих безумных грез. Все это потому, что он не хочет признать простую истину: он никогда не достигнет своих целей на поле боя, и ему лучше отказаться от своего бреда о том, что Украина скоро развалится, поддержка ее партнеров ослабнет или давление на Россию ослабнет,

– отметил Андрей Сибига.

Он убежден, что страна-агрессор все равно будет вынуждена согласиться на дипломатическое решение, но условия будут намного хуже. По словам министра, отказ российского диктатора от мира должен привести к значительному усилению международного давления на Россию и поддержки Украины.

Что известно о ситуации внутри России?

Уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики отметил, что несмотря на лживые заявления Кремля об экономической устойчивости, доходы российского бюджета упали на 40% по сравнению с прошлым годом. Он добавил, что бюджетная дыра страны-агрессора уже превысила 80 миллиардов долларов.

Украинские дроны 3 июня атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге накануне международного экономического форума. Эта атака продемонстрировала иностранным инвесторам полное отсутствие безопасности и невозможность экономического развития в России, считают эксперты.