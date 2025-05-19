"Выдвигают те же абсурдные требования": Сибига заявил, что Россия на переговорах ставила условия 2022 года

Россия отвергает предложение прекращения огня, выдвигая Украине требования, которые были озвучены еще во время переговоров в Турции в 2022 году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, обнародованную в понедельник, 18 мая.

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Сибига раскритиковал требования России

Андрей Сибига сообщил, что недавняя встреча между украинской и российской делегациями, которая состоялась в Стамбуле при посредничестве Турции, продемонстрировала показательное различие между странами.

По словам министра, если Украина смотрит вперед, сосредоточена на полном и немедленном прекращении огня, чтобы начать настоящий мирный процесс, то Россия поступает абсолютно наоборот.

Зато Россия абсолютно сосредоточена на прошлом, отвергая прекращение огня и постоянно говоря о стамбульских встречах 2022 года, пытаясь выдвигать те же абсурдные требования, что и три года назад,

– заявил он.

По его мнению, вышеупомянутый аргумент является еще одной причиной, почему международное сообщество должно усилить давление на Россию, ведь Москва "должна уже сейчас осознать" последствия препятствования мирному процессу.

Кстати, ранее он подвел итоги стамбульской встречи. По его словам, Украина в очередной раз подтвердила приверженность миру и договорилась об обмене пленными с российской стороной по формуле "1000 на 1000".