Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, оприлюднену у понеділок, 18 травня.

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Сибіга розкритикував вимоги Росії

Андрій Сибіга повідомив, що нещодавня зустріч між українською та російською делегаціями, яка відбулася у Стамбулі за посередництва Туреччини, продемонструвала показову відмінність між країнами.

За словами міністра, якщо Україна дивиться вперед, зосереджена на повному та негайному припиненні вогню, щоб розпочати справжній мирний процес, то Росія чинить абсолютно навпаки.

Натомість Росія абсолютно зосереджена на минулому, відкидаючи припинення вогню та постійно говорячи про стамбульські зустрічі 2022 року, намагаючись висувати ті ж абсурдні вимоги, що й три роки тому,

– заявив він.

На його думку, вищезгаданий аргумент є ще однією причиною, чому міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію, адже Москва "має вже зараз усвідомити" наслідки перешкоджання мирному процесу.

До речі, раніше він підбив підсумки стамбульської зустрічі. За його словами, Україна вкотре підтвердила відданість миру та домовилася про обмін полоненими з російською стороною за формулою "1000 на 1000".