Мог сливать информацию по делу "Мидас": что известно об увольнении чиновника САП Синюка

Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк может быть причастен к сливу информации о расследованиях по делу "Мидас". Из-за этого чиновника якобы уволили.

Соответствующую информацию в пятницу, 21 ноября, сообщило Radio NV со ссылкой на источники в антикоррупционных органах, передает 24 Канал. Однако вскоре слухи прокомментировал сам Синюк.

Что известно об увольнении Синюка?

По словам собеседников журналистов, по Синюку сначала открыли служебное расследование по факту его встреч с вероятными фигурантами расследований по делу "Мидас", а впоследствии – уволили с должности.

Кроме того, он якобы мог системно "сливать" детали других расследований, в частности Офиса президента.

Однако позже в комментарии Суспильному Синюк заявил, что уволился с должности по собственному желанию. Решение он аргументировал стремлением избежать спекуляций.

Во избежание каких-либо спекуляций относительно моего возможного влияния на ход служебного расследования и результаты я принял решение уволиться по собственному желанию,

– сказал Синюк.

Как Синюк касается "пленок Миндича"?