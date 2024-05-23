От адвоката регионалов до заместителя главы ОП и подозрения: что известно об Андрее Смирнове

22 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении Андрею Смирнову – бывшему заместителю руководителя Офиса Президента. Сам экс-чиновник заявил, что давно ждал подозрение, поскольку его анонсировали почти полгода назад. И добавляет, что в своей правоте – убежден.

Как начиналась карьера Смирнова, как он связан с регионалами, как работа адвокатом привела его в Офис Президента и в чем суть претензий к нему антикоррупционных органов – читайте в материале 24 Канала.

Элитная земля, квартира, авто: в чем обвиняют Смирнова

Под "незаконным обогащением" имеется в виду имущество Смирнова на общую сумму почти 16 миллионов гривен, которое он приобрел в период с 2020 по 2022 годы:

апартаменты в элитной новостройке ЖК "Авалон-37" во Львове (застройщик – бизнесмен Григорий Козловский),

10 соток земли в закарпатском селе Поляна возле горнолыжной трассы,

паркоместо в Киеве,

машины Volkswagen Multivan, BMW и мотоцикл.

Что интересно, все это добро Смирнов оформил не на себя, а на брата Игоря.

Кроме того, следствие считает, что апартаменты, земля и паркоместо, согласно официальным документам, были приобретены со скидкой в несколько раз. В частности, стоимость квартиры была заниженной в 6 раз, а паркоместа фигуранту расследования удалось приобрести всего за 60 тысяч гривен при средней цене в Киеве примерно в 20 тысяч долларов.

При этом сбережения и официальный доход Смирнова за этот период составляли 1,3 миллиона гривен.

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Для тех, кто давно следит за украинской политикой, в фабуле обвинения Смирнова нет ничего нового, ведь это уже "было в Симпсонах", то есть у журналистов-расследователей. Так, о талантливом брате Смирнова, который нигде не работает, но мечтает о собственной автомойке или даже СТО, "Украинская правда" сделала большое и довольно резонансное расследование под названием "Big brother is" Офиса президента" еще зимой.

Смотрите расследование о состоянии брата Смирнова:

Смирнов, комментируя расследование, обвинил журналистов в искажении фактов и заказном характере их работы. Также Андрей Смирнов предположил, что автора расследования Михаила Ткача использовал в своих целях бывший серый кардинал украинской политики и агент влияния России Андрей Портнов. Иронично, что именно с Портновым длительное время связывали самого Смирнова, а тот не скрывал связей с ним и даже делал с одиозным трикстером украинской политики провокационные фото. (Впоследствии Смирнов их удалит со своей страницы. Но это будет позже.)



Андрей Смирнов и Андрей Портнов / Фото из фейсбука Смирнова

Защитник зашкварных политиков: биография Андрея Смирнова

Андрей Смирнов родился 20 января 1981 года в Киеве. В 1998 году поступил в Киево-Могилянскую академию на престижный юридический факультет, который завершил в 2003 году. Далее молодой юрист пошел на государственную службу и работал в органах государственной власти и местного самоуправления. В частности, был руководителем юридического департамента Госкомитета по вопросам государственного материального резерва, заместителем директора департамента хозяйственного обеспечения СБУ, начальником управления земельных ресурсов в Запорожье. Также в 2012 году Смирнова назначили членом наблюдательного совета "Украинского банка реконструкции и развития", чьей специализацией были экономические связи с Китаем.

Впоследствии Смирнов сменил госслужбу на частную практику. Так возникла адвокатская компания Smyrnov Law Office. Ее ныне несуществующий сайт сообщал об участии в резонансных делах, в частности в защите пророссийских политиков и коррупционеров.

Хотя во всем мире не принято отождествлять адвоката с персонами его клиентов, в Украине существует давняя традиция, где адвокаты – часть коррупционной вертикали, участниками которой также являются судьи, прокуроры и представители власти.

Показательно, что многих клиентов Смирнова объединяла любовь к России и ненависть к украинской власти. Это, в частности:

Елена Лукаш – бывшая министр юстиции времен Януковича,

Александр Ефремов – топовый регионал и "отец так называемой "ЛНР",

Александр Кацуба – экс-заместитель главы НАК "Нафтогаз" и будущий спонсор партии Шария,

судья-банкир Николай Чаус (тогда СМИ писали, что побег судьи в Молдову мог произойти при содействии его адвоката и спецслужб),

Геннадий Корбан – бизнесмен (ныне лишен украинского гражданства), который был приближенным к олигарху Игорю Коломойскому специалистом по "недружественным поглощениям" (рейдерству) и застройке исторических и природоохранных территорий.

Для последнего адвокат вообще стал "ангелом-хранителем". Смирнов вел сразу несколько дел по Корбану, в частности, и по скандальной застройке столичного Протасова Яра, где имел острый конфликт с общественным активистом Романом Ратушным. Детали конфликта позволяют предполагать, что Смирнов существенно преувеличил свою роль как адвоката и выступал фактически как заинтересованная сторона в деле.

Адвокат, депутат и информатор о "Мальдивах Порошенко"

Работу по защите скандальных персонажей Смирнов совмещал с медийностью, в частности, он стал частым гостем на страницах пророссийского издания "Страна.юа" (ныне запрещенного в Украине). Частым гостем у них был и Андрей Портнов – бывший заместитель Администрации президента Януковича, отвечавший за "судебную реформу", в то время скрывался за пределами Украины, однако, активно влиял на политику благодаря "старым связям".

В это время Смирнов совмещал адвокатскую работу с общественной деятельностью и работой помощником нардепов (помогал депутату Верховной Рады 7 созыва от УДАРа Валерию Карпунцову и депутату 8 созыва Андрею Денисенко ("Блок Порошенко", впоследствии – УКРОП).

В 2014 году Смирнов попытался сам стать народным депутатом, однако выборы на мажоритарном округе в Донецкой области проиграл. Однако прошел вместе с партией УКРОП в Днепропетровский областной совет.

Как и Портнов, Андрей Смирнов стал блогером, начал рассказывать, что "Майдан" – это беда для Украины, распространял на своей фейсбук-странице как инсайды, так и "вбросы" о действующей украинской власти.

Так, именно Смирнов 5 января 2018 года первым сообщил о тайной поездке президента Петра Порошенко на Мальдивы. Лишь впоследствии о ней написали "Схемы" и другие издания. Эта история серьезно ударила по имиджу Порошенко-государственника и заложила основы под его разгромное поражение на президентских выборах в следующем году.

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Смирнов и Офис Президента: как попал и как удержался на должности

Благодаря работе по делу Корбана Смирнову удалось наладить контакт с еще одним адвокатом – Андреем Богданом. Богдан в 2018 году станет важным членом команды кандидата в президенты Владимира Зеленского и сделает немало для его сенсационной победы.

Вклад Богдана избранный президент оценил очень высоко и доверил ему пост главы Администрации президента, которая вскоре была преобразована в Офис Президента. Андрей Смирнов в этой структуре получил должность заместителя главы ОП, а направлением его работы стало сотрудничество с судебной ветвью власти.

Также некоторое время Смирнов рассматривался как кандидат на должность председателя Государственного бюро расследований. Интересно, что позже Смирнов будет фигурировать на так называемых "пленках Трубы" – якобы записей из кабинета председателя ГБР Романа Трубы.

Довольно быстро стало понятно, что Богдан находится не на своем месте – постоянные скандалы с его участием, провокационные и иногда инфантильные заявления бывшего адвоката явно не соответствовали статусу первого заместителя президента. Поэтому 11 февраля 2020 года Андрея Богдана уволили из Офиса Президента, а на его место назначили более серьезного Андрея Ермака. При этом протеже Богдана Андрей Смирнов свою должность сохранил.

По слухам, "сохраниться" Смирнову позволили не его юридические компетенции, а старые связи. В частности, Смирнов предоставил доступ к сети анонимных телеграмм-каналов, которые создавали иллюзию большого политического охвата и показали себя довольно эффективным инструментом политической борьбы.

В то же время операционные возможности Смирнова были существенно ограничены, потому что в ОП перевели другого "куратора" силового блока – скандального выходца из МВД Олега Татарова. Между двумя заместителями председателя ОП возник аппаратный конфликт, который тлел в последующие годы.

Санкции против России и создание Трибунала: чем "запомнится" работа Смирнова

Работа заместителя главы Офиса Президента также была связана со скандалом вокруг антироссийских санкций. В частности, благодаря эмоциональному заявлению главы НАПК Новикова в декабре 2022 года стало известно, что Смирнов блокировал их введение. Он несколько месяцев не передал на рассмотрение президенту Зеленскому указы об их введении. Фактически Смирнов таким образом помог подсанкционным лицам выиграть время для принятия мер по минимизации проблем от санкций.

На этом заседании Андрей Смирнов отметил, что именно у него находилось 10 решений СНБО, уже проголосованных несколько месяцев назад. То есть президент и другие члены СНБО уже проголосовали за наложение санкций, но он не передал эти проекты указов на подпись президенту. Это информация от него самого. У Андрея Смирнова также еще были десятки проектов решений СНБО на обработке,

– глава НАПК Новиков 12 декабря 2022 года прямо обвинил Смирнова в саботаже.

После этого Смирнов проработал еще полтора года. Одним из направлений его работы были переговоры по созданию Международного трибунала за военные преступления России в Украине. Сейчас этот проект далек от реализации.

29 марта 2024-го, через несколько месяцев после расследования "Украинской правды", Смирнова уволили из Офиса Президента. Еще через несколько месяцев НАБУ и САП обработали данные расследования журналистов и предъявили Смирнову обвинения в незаконном обогащении.