В НАПК назвали человека из Офиса Президента, который тормозит санкции для россиян

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов не передавал решение Совета национальной безопасности и обороны на подпись президенту. Следовательно, введение санкций для россиян затянулось на месяцы.

Об этом рассказал Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков. Он отметил, что первое заседание рабочей группы по санкционной политике состоялось только 30 августа – через 6 месяцев после начала полномасштабного вторжения.

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"Рабочая группа была создана в соответствии с решением правительства. На этом заседании Андрей Смирнов отметил, что именно у него находилось 10 решений СНБО, уже проголосованных несколько месяцев назад", – сказал Новиков.

Смирнов объяснил, почему не передавал указы

Глава НАПК рассказал, что президент и другие члены СНБО проголосовали за ограничения для россиян, но Смирнов не передал проекты указов на подпись для Владимира Зеленского. По словам Новикова, Смирнов заявил об этом сам и объяснил, зачем это делал.

У Андрея Смирнова также были десятки проектов решений СНБО на проработке. Он сказал, что в случае обжалования россиянами этих указов должен защищать президента в суде, – сказал Новиков.

Что известно об Андрее Смирнове: коротко