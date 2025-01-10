На Львовщине попрощались с защитником Андреем Тибелем

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. Львовщина попрощалась с защитником Андреем Тибелем.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской ОВА Максима Козицкого. Воину было 56 лет.

Смотрите также В боях за Украину погиб медик-доброволец из Шотландии Джордан Маклахлан

Что известно об Андрее Тибеле

Львовщина потеряла еще одного защитника Украины. 6 января остановилось сердце Андрея Тибеля, жителя Николаева Стрыйского района. Ему было 56 лет.

Андрей Тибель / Фото Максима Козицкого

Андрей Тибель добровольно стал на защиту Родины и служил в рядах 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". На фронте он получил ранение, из-за которого он не смог продолжить службу.

После реабилитации он посвятил себя тренерской работе по волейболу, вдохновляя молодежь Николаевщины своим мужеством и настойчивостью.

Напомним, что в Курской области 1 января 2025 года погиб 26-летний воин из Львовской области Дмитрий Дячок. Он стоял на защите Украины еще с начала полномасштабного вторжения.