В Киеве простились с первым главой МВД Андреем Василишиным: фото с церемонии

В столице простились с первым министром внутренних дел Украины Андреем Василишиным. Его похоронили на Байковом кладбище.

Андрей Василишин скончался 12 октября. Ему было 90 лет.

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В Киеве похоронили Андрея Василишина

14 октября в столице простились с первым министром внутренних дел Украины Андреем Василишиным. На прощание во Владимировский собор прибыл Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и руководство МВД.

Экс-помощника МВД похоронили на Байковом кладбище.

Мы провожаем человека-легенду, человека-историю, человека-борца, человека-победителя, человека-государства. До последнего вздоха Андрей Владимирович болел за продвижение и развитие нашего государства. Ему пришлось возглавлять Министерство внутренних дел в чрезвычайно сложной ситуации – на рубеже эпох,

– сказала государственный секретарь МВД Инна Ящук.

В столице похоронили Андрея Василишина / фото МВД

В Киеве простились с парамедиком Филиппевой

Напомним, что в августе в Киеве простились с парамедиком Дарьей Филиппевой. Она присоединилась к ВСУ в 2019 году.

Девушка была старшим боевым медиком аэромобильной роты и имела много обязанностей. В частности, она отвечала за стабилизацию раненых, их передачу на медицинскую эвакуацию и ряд дел вне боевого выезда.