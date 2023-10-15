Андрій Василишин помер 12 жовтня. Йому було 90 років.

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У Києві поховали Андрія Василишина

14 жовтня у столиці попрощались з першим міністром внутрішніх справ України Андрієм Василишиним. На прощання у Володимирівський собор прибув міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та керівництво МВС.

Ексочільника МВС поховали на Байковому кладовищі.

Ми проводжаємо людину-легенду, людину-історію, людину-борця, людину-переможця, людину-державотворця. До останнього подиху Андрій Володимирович вболівав за поступ і розвиток нашої держави. Йому довелося очолювати Міністерство внутрішніх справ у надзвичайно складній ситуації – на зламі епох,

– сказала державний секретар МВС Інна Ящук.

У столиці поховали Андрія Василишина / фото МВС

24 Канал також висловлює співчуття рідним та близьким Андрія Василишина.

У Києві попрощалися із парамедикинею Філіп'євою

Нагадаємо, що у серпні у Києві попрощалися з парамедикинею Дар'єю Філіп'євою. Вона приєдналася до ЗСУ у 2019 році.

Дівчина була старшим бойовим медиком аеромобільної роти, тож мала багато обов'язків. Зокрема, вона відповідала за стабілізацію поранених, їхню передачу на медичну евакуацію та низку справ поза бойовим виїздом.