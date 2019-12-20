Андрей Антоненко подал в суд на Зеленского, Рябошапку и Авакова

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, ветеран войны на Донбассе Андрей Антоненко подал иск в Печерский райсуд на президента, генпрокурора и министра внутренних дел Украины. Иск Антоненко касается нарушения презумпции невиновности в отношении него.

Антоненко, известный также по прозвищу Riffmaster, сейчас находится под стражей: 14 декабря суд избрал ему меру пресечения по делу убийства Шеремета. Следователи подозревают ветерана в организации преступления. В пятницу, 20 декабря, должна была состояться апелляция по изменению меры пресечения, однако в суд не пришли прокуроры.

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Адвокат Андрея Антоненко сообщил об иске, который его подзащитный подал в Печерский суд столицы.

Иск подали в Печерский суд за то, что Антоненко назвали преступником. Называли, его фото показывали. Кто может называть его преступником, если еще идут суды? Это нарушение презумпции невиновности,

– подчеркнул адвокат.

Внимание! Речь идет о брифинге, который представители МВД провели 13 декабря и где показали фото и назвали фамилии подозреваемых в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета. На брифинге были и выступали глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский.

Кратко о деле об убийстве журналиста Шеремета

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва его автомобиля.

Основная версия правоохранителей: Шеремета убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря полиция задержала подозреваемых: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. Первая вроде фотографировала камеры наблюдения возле дома Шеремета, другая закладывала взрывчатку и приводила ее в действие. А организовал преступную группу, по версии следствия, Антоненко.

13 декабря Печерский райсуд Киева избрал всем троим задержанным меры пресечения. Яне Дугарь – круглосуточный домашний арест, Юле Кузьменко и Андрею Антоненко – содержание под стражей. Срок действия меры пресечения пройдет 8 февраля 2020 года.

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