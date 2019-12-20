Андрій Антоненко подав до суду на Зеленського, Рябошапку та Авакова

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета, ветеран війни на Донбасі Андрій Антоненко подав позов до Печерського райсуду на президента, генпрокурора та міністра внутрішніх справ України. Позов Антоненка стосується порушення презумпції невинуватості щодо нього.

Антоненко, відомий також за прізвиськом Riffmaster, наразі перебуває під вартою: 14 грудня суд обрав йому запобіжний захід у справі вбивства Шеремета. Слідчі підозрюють ветерана в організації злочину. У п’ятницю, 20 грудня, мала відбутися апеляція щодо зміни запобіжного заходу, однак до суду не прийшли прокурори.

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Натомість адвокат Андрія Антоненка повідомив про позов, який його підзахисний подав до Печерського суду столиці.

Позов подали до Печерського суду через те, що Антоненка назвали злочинцем. Називали, його фото показували. Хто може називати його злочинцем, якщо ще йдуть суди? Це порушення презумпції невинуватості,

– наголосив адвокат.

Увага! Йдеться про брифінг, який представники МВС провели 13 грудня і де показали фото та назвали прізвища підозрюваних у вбивстві білоруського журналіста Павла Шеремета. На брифінгу були та виступали глава МВС Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка та президент Володимир Зеленський.

Коротко про справу щодо вбивства журналіста Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві від вибуху його автомобіля.

Основна версія правоохоронців: Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в Україні.

12 грудня поліція затримала підозрюваних: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Перша начебто фотографувала камери спостереження біля дому Шеремета, інша закладала вибухівку і приводила її в дію. А організував злочинну групу, за версією слідства, Антоненко.

13 грудня Печерський райсуд Києва обрав усім трьом затриманим запобіжні заходи. Яні Дугарь – цілодобовий домашній арешт, Юлі Кузьменко та Андрію Антоненку – тримання під вартою. Термін дії запобіжного заходу мине 8 лютого 2020 року.

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