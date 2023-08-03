Дело экс-нардепа Деркача: НАБУ завершило досудебное расследование

В Национальном антикоррупционном бюро Украины 3 августа сообщили, что завершили досудебное заседание по поводу Андрея Деркача. Так, экс-нардепа подозревали в госизмене и незаконном обогащении.

Теперь по Деркачу проводится специальное досудебное расследование. Это произошло из-за того, что экс-нардеп сейчас скрывается от следствия.

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Правоохранители завершили расследование по Деркачу

В НАБУ отметили, что, по данным следствия, бывший народный депутат на протяжении 2019-2022 годов получил по меньшей мере 567 тысяч долларов США от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины.

Деньги он отрабатывал через совершение различных действий, в том числе и в публичной плоскости, направленных на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО,

– сказали в НАБУ.

Правоохранители также напомнили, что в июле 2022 года в ходе обысков они обнаружили и изъяли материалы, свидетельствовавшие о длительной подрывной деятельности народного депутата, его стали связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами.

Также в Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что экс-нардеп инкриминирует совершение преступлений, таких как государственная измена и незаконное обогащение. За это депутату грозит от 12 до 18 лет лишения свободы, когда его вину докажет суд.

В САП сказали, что ввиду того, что нардеп скрывается от следствия, принято решение об объявлении его в розыск и вынесено решение о разрешении на задержание экс-нардепа.

Деркачу также грозит 30 лет и в США