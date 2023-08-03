Тепер щодо Деркача проводиться спеціальне досудове розслідування. Це сталося через те, що екснардеп наразі переховується від слідства.

До теми Деркач був російським агентом: як екснардеп вплинув на початок війни в Україні

Правоохоронці завершили розслідування щодо Деркача

У НАБУ наголосили, що, за даними слідства, колишній народний депутат упродовж 2019 – 2022 років одержав щонайменше 567 тисяч доларів США від правоохоронних та розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України.

Гроші він відпрацьовував через вчинення різноманітних дій, зокрема й в публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО,

– сказали в НАБУ.

Правоохоронці також нагадали, що в липні 2022 року під час низки обшуків вони виявили та вилучили матеріали, які свідчили про тривалу підривну діяльність народного депутата, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами.

Також у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначили, що екснардепу інкриміновано вчинення злочинів, таких як державна зрада та незаконне збагачення. За це депутатові загрожує від 12 до 18 років позбавлення волі, коли його провину доведе суд.

У САП сказали, що зважаючи на те, що нардеп переховується від слідства, прийнято рішення про оголошення його в розшук і винесено ухвалу про дозвіл на затримання екснардепа.

Деркачу також загрожує 30 років і в США