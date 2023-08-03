Тепер щодо Деркача проводиться спеціальне досудове розслідування. Це сталося через те, що екснардеп наразі переховується від слідства.
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Правоохоронці завершили розслідування щодо Деркача
У НАБУ наголосили, що, за даними слідства, колишній народний депутат упродовж 2019 – 2022 років одержав щонайменше 567 тисяч доларів США від правоохоронних та розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України.
Гроші він відпрацьовував через вчинення різноманітних дій, зокрема й в публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО,
– сказали в НАБУ.
Правоохоронці також нагадали, що в липні 2022 року під час низки обшуків вони виявили та вилучили матеріали, які свідчили про тривалу підривну діяльність народного депутата, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами.
Також у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначили, що екснардепу інкриміновано вчинення злочинів, таких як державна зрада та незаконне збагачення. За це депутатові загрожує від 12 до 18 років позбавлення волі, коли його провину доведе суд.
У САП сказали, що зважаючи на те, що нардеп переховується від слідства, прийнято рішення про оголошення його в розшук і винесено ухвалу про дозвіл на затримання екснардепа.
Деркачу також загрожує 30 років і в США
- США у вересні 2020 року запровадили санкції проти вже колишнього народного депутата Андрія Деркача. За інформацією Вашингтона, він підтримує тісні зв'язки з розвідкою Росії та вже понад 10 років є активним російським агентом.
- Федеральний суд в Брукліні, Нью-Йорк, у грудні 2022 року офіційно виніс обвинувальний акт щодо екснардепа, звинувативши його у низці фінансових махінацій. Крім цього, його підозрюють у відмиванні грошей уже після накладання на нього санкцій.
- У разі визнання провини ексдепутату загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 30 років. Його планують також оголосити у міжнародний розшук.