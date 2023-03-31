Деркач мав довгу історію зв'язків з росіянами. Про це розповіли аналітики Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень.

Читайте також Керівники російської розвідки просили Путіна відкласти вторгнення в Україну до літа 2022, – RUSI

Чиновник просував політику, яка узгоджується з російськими інтересами. Протягом кількох років він очолював "Енергоатом". За цей період підписав кілька угод з "Росатомом", які створили залежність від російської атомної промисловості.

СБУ доповідала Ющенку про загрози

За словами аналітиків, це не можна було назвати шпигунством, але СБУ була глибоко стурбована діяльністю Деркача. Тодішньому президенту Віктору Ющенку доповіли про потенційні загрози національній безпеці України.

До слова, керівником "Росатома" на той час був Сергій Кирієнко, який зараз є першим заступником голови адміністрації президента Росії та бере активну участь у координації російських міжурядових зусиль на окупованих територіях України.

Основне завдання Деркача

Українська розвідка переконана, що основним напрямком проросійської діяльності Деркача до 2022 року був вплив на українську атомну енергетику в інтересах Росії та Росатома.

Саме тому Деркача звинувачують у підпорядкуванні російському ГРУ, до основних обов’язків якого входять атомна промисловість і Росатом.

Нагадаємо, Деркача внесли до персонального санкційного списку США. Там наголошували, що це російський агент з більш ніж десятирічним стажем.