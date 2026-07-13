Бывшего депутата Деркача приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену

Судебные органы Украины вынесли суровое решение в отношении бывшего высокопоставленного чиновника, перешедшего на сторону страны-агрессора. Обвиняемому назначили длительный срок лишения свободы и конфисковали все имущество.

Высший антикоррупционный суд признал бывшего народного депутата Андрея Деркача виновным в государственной измене и незаконном обогащении. Об этом сообщили в Transparency International Ukraine.

Экс-депутату назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с полной конфискацией принадлежащего ему имущества. Также его лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года.

Сегодня ВАКС признал виновным беглого экс-депутата Андрея Деркача в государственной измене и незаконном обогащении. Наказание – 15 лет лишения свободы и полная конфискация принадлежащего ему имущества. Также Деркача лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года,

– отметили в организации.

Как проходил судебный процесс над Деркачем?

Судебный процесс проходил в рамках специального судебного производства, поскольку обвиняемый скрывается от правосудия. По имеющейся информации, бывший политик находится на территории Российской Федерации, где активно поддерживает действующий режим.

Судебные прения по делу длились с 9 по 23 июня, а 10 июля стороны воспользовались правом на заключительные речи. Прокурор настаивал на неоспоримости вины, тогда как сторона защиты отрицала сотрудничество с российскими спецслужбами, называла действия подсудимого законными депутатскими полномочиями и просила о полном оправдании.

По версии следствия, в 2019–2020 годах обвиняемый регулярно встречался в Москве с представителями Главного управления Генштаба ВС РФ и получал российское финансирование для проведения пресс-конференций, направленных на дискредитацию Украины на международной арене.

Что известно о деятельности экс-нардепа ранее?

В 2022 году Служба безопасности Украины заявила о вербовке Деркача российской разведкой. Впоследствии, в 2023 году, президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства, после чего Верховная Рада прекратила его депутатские полномочия.

В настоящее время бывший украинский политик занимает должность сенатора Совета Федерации РФ и входит в состав комитета по обороне и безопасности.