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24 Канал Главные новости Андрея Гнатова отстранили от должности начальника Генштаба: его место занял Игорь Скибюк
22 июля, 15:03
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Обновлено - 15:13, 22 июля

Андрея Гнатова отстранили от должности начальника Генштаба: его место занял Игорь Скибюк, – указы

Татьяна Бабич

В среду, 22 июля, Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых изменениях. Так, в Украине официально сменился начальник Генерального штаба ВСУ. Им стал Игорь Скибюк.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Что известно о кадровых изменениях? 

Указ №629/2026 увольняет Андрея Викторовича Гнатова с должности начальника Генерального штаба ВСУ. На сайте главы государства также уже появился указ о новом главе Генштаба. 

Назначить Скибиюка Игоря Анатольевича начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 
– говорится в тексте указа №631/2026.

 

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Владимир Зеленский
Генштаб