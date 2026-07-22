22 июля, 15:03
Обновлено - 15:13, 22 июля
Андрея Гнатова отстранили от должности начальника Генштаба: его место занял Игорь Скибюк, – указы
В среду, 22 июля, Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых изменениях. Так, в Украине официально сменился начальник Генерального штаба ВСУ. Им стал Игорь Скибюк.
Об этом говорится на сайте президента Украины.
Что известно о кадровых изменениях?
Указ №629/2026 увольняет Андрея Викторовича Гнатова с должности начальника Генерального штаба ВСУ. На сайте главы государства также уже появился указ о новом главе Генштаба.
Назначить Скибиюка Игоря Анатольевича начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины,
– говорится в тексте указа №631/2026.