19 января НАБУ и САП сообщили экс-управляющему "Нафтогаз Украины" подозрение за якобы незаконное премирование работников компании космическими суммами. ВАКС признал подозрение необоснованным, однако прокуратура подала апелляцию.

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Постановление судьи ВАКС

Следователь судья ВАКС 25 сентября частично удовлетворил ходатайство адвоката бывшего председателя правления НАК "Нефтегаз". В частности, суд постановил снизить залог за Андрея Коболева в два раза. Вместо 229 248 492 гривен сумма теперь составляет 107 127 044 гривен. Также сам экс-председатель "Нафтогаза" сообщил, что первая инстанция приняла решение о снятии электронного браслета.

Что касается Андрея Коболева, то остались некоторые наложеные ограничения. В частности, до 10 октября он должен:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следователю судьи, суду;

не покидать пределы Украины без разрешения детективов, прокуроров и суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу.

Дело Андрея Коболева