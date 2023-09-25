19 января НАБУ и САП сообщили экс-управляющему "Нафтогаз Украины" подозрение за якобы незаконное премирование работников компании космическими суммами. ВАКС признал подозрение необоснованным, однако прокуратура подала апелляцию.
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Постановление судьи ВАКС
Следователь судья ВАКС 25 сентября частично удовлетворил ходатайство адвоката бывшего председателя правления НАК "Нефтегаз". В частности, суд постановил снизить залог за Андрея Коболева в два раза. Вместо 229 248 492 гривен сумма теперь составляет 107 127 044 гривен. Также сам экс-председатель "Нафтогаза" сообщил, что первая инстанция приняла решение о снятии электронного браслета.
Что касается Андрея Коболева, то остались некоторые наложеные ограничения. В частности, до 10 октября он должен:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следователю судьи, суду;
- не покидать пределы Украины без разрешения детективов, прокуроров и суда;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу все свои паспорта для выезда за границу.
Дело Андрея Коболева
- В мае 2018 уже экс-председатель НАК "Нафтогаз Украины" якобы издал приказ о премировании работников компании невероятными суммами. В том числе и себе назначил премию в размере 10 миллионов долларов США.
- Высший антикоррупционный суд признал подозрение необоснованным. Следователи установили, что Наблюдательный совет сознательно принял решение о премировании и не испытывал давления со стороны чиновника. Прокуратура подала апелляционную жалобу на это решение.
- В апреле уже второй раз завершилось досудебное расследование по делу Коболева. Тогда заявили, что имеющихся улик достаточно для окончательного приговора суда.