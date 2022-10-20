Украина просит Сербию выдать бывшего СБУшника Наумова, подозреваемого в госизмене, – СМИ

Украина направила запрос на экстрадицию бывшего руководителя Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Его подозревают в коррупции и государственной измене, в частности, помощи россиянам захватить ЧАЭС.

Однако сам Андрей Наумов, которого президент Владимир Зеленский называл предателем, не хочет, чтобы его выдавали Украине. По его словам, это якобы угрожает его жизни.

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Украина просит экстрадицию по подозрению в коррупции

По данным СМИ, запрос на выдачу Андрея Наумова Украина направила еще в сентябре. Его рассматривает суд сербского города Ниш. По данным источников, в официальном запросе украинской стороны говорится о запросе на выдачу Наумова из-за подозрения в коррупции.

В то же время, сам Наумов и его адвокаты говорят, что выдача Украине якобы угрожает жизни экс-главы Главного управления внутренней безопасности СБУ.

СМИ говорят, что, по данным их источников, вопрос о коррупции дает большую вероятность того, что Наумова вернут, поскольку между Украиной и Сербией действует Соглашение о международном сотрудничестве по уголовным делам, регулирующее вопросы экстрадиции.

Однако кроме этого, Наумов подозревается в деле о государственной измене. По данным ГБР, экс-глава Главного управления внутренней безопасности СБУ собирал и передавал россиянам информацию, которая, в частности, помогла врагу захватить Чернобыльскую АЭС в первый же день полномасштабного вторжения.

Зеленский назвал Наумова предателем

Андрея Наумова и Александра Акста, являющегося гражданином Германии, 11 июня 2022 года задержали на границе между Северной Македонией и Сербией . У мужчин обнаружили 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и по крайней мере два ценных изумруда. Сербские стражи порядка задержали их по подозрению в отмывании средств. До 2 декабря суд Ниша должен либо вынести приговор, либо закрыть дело, ведь эта дата крайняя для принятия решения.

Экс-начальник управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов стал фигурантом производства о госизмене. Он уехал из страны за несколько часов до начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. Ранее из Украины выехала его семья.

31 марта Владимир Зеленский лишил звания генерала экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и экс-начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко. Обоих глава государства назвал предателями и подчеркнул, что они получат свое наказание.

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