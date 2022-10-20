Однак сам Андрій Наумов, якого президент Володимир Зеленський називав зрадником, не хоче, аби його видавали Україні. За його словами, це нібито загрожує його життю.

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Україна просить екстрадицію за підозрою в корупції

За даними ЗМІ, запит на видання Андрія Наумова Україна надіслала ще у вересні. Його розглядає суд сербського міста Ниш. За даними джерел, в офіційному запиті української сторони йдеться про запит на видачу Наумова через підозру в корупції.

Водночас сам Наумов та його адвокати кажуть, що видання Україні нібито загрожує життю ексочільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ,

ЗМІ кажуть, що за даними їхніх джерел, питання про корупцію дає більшу ймовірність того, що Наумова повернуть, оскільки між Україною та Сербією діє Угода про міжнародну співпрацю у кримінальних справах, що регулює питання екстрадиції.

Однак крім цього, Наумов є підозрюваним у справі про державну зраду. За даними ДБР, ексочільник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ збирав та передавав росіянам інформацію, яка, зокрема, допомогла ворогу захопити Чорнобильську АЕС у перший же день повномасштабного вторгнення.

Зверніть увагу! Андрія Наумова та Олександра Акста, який є громадянином Німеччини, 11 червня 2022 року затримали на кордоні між Північною Македонією та Сербією. У чоловіків виявили 600 тисяч євро, 125 тисяч доларів та принаймні два цінні смарагди. Сербські правоохоронці затримали їх за підозрою у відмиванні коштів. До 2 грудня суд Ниша має або винести вирок, або закрити справу, адже ця дата є крайньою для ухвалення рішення.

Зеленський назвав Наумова зрадником

Ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов став фігурантом провадження про держзраду. Він виїхав із країни за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Раніше з України виїхала його родина.

31 березня Володимир Зеленський позбавив звання генерала ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова та ексначальника Управління СБУ в Херсонській області Сергія Криворучка. Обох глава держави назвав зрадниками і наголосив, що вони отримають своє покарання.

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