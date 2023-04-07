Из-за отмывания денег: эксначальника внутренней безопасности СБУ Наумова судят в Сербии

Бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ был доставлен в суд в Сербии. Ранее он был задержан в стране с сотнями тысяч долларов и евро.

Андрей Наумов убеждал, что более 600 тысяч евро и 120 тысяч долларов – это "семейные деньги". Именно с ними экс-чиновника задержали в июне 2022 года.

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Что известно о суде над экс-чиновником СБУ

Дело о вероятном отмывании денег заслушивают в Высшем суде сербского города Ниш.

Во время заседания 6 апреля допросили отца Наумова, который пояснил, что найденные во время ареста бывшего чиновника СБУ деньги были "семейными",

– заявили журналисты Балканской службы издания.

Отец экс-чиновника Олег Наумов рассказал, что якобы 16 февраля 2022 года одолжил деньги у своего бизнес-партнера, чтобы открыть канал.

"Я хотел открыть новый канал и продать его кабельным операторам по всей Украине, поэтому мне нужны были деньги. Я ссудил их у бизнес-партнера, обязавшись вернуть до конца 2023 года"? – заявил старший Наумов.

Он также рассказал, что дальше якобы:

передумал открывать канал через полномасштабное вторжение России в Украину;

перевел деньги в Европу;

передал своей невестке – Анне Ревенко, чтобы она "купила дом в Турции, куда переедет вся семья".

Более того, Олег Наумов заявил, что якобы намерен вернуть заемные деньги.

Суд не принял никакого решения – дело продолжат рассматривать в мае.

Стоит добавить, что во время предыдущего заседания 17 марта Андрей Наумов заявлял, что 608 тысяч евро и 125 тысяч долларов, найденных в его машине во время ареста, – "семейные деньги". Они им якобы были нужны, чтобы переехать в Стамбул.

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Что известно об аресте и деятельности экс-чиновника