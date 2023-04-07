Из-за отмывания денег: эксначальника внутренней безопасности СБУ Наумова судят в Сербии
Источник:"Радио Свобода"
Бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ был доставлен в суд в Сербии. Ранее он был задержан в стране с сотнями тысяч долларов и евро.
Андрей Наумов убеждал, что более 600 тысяч евро и 120 тысяч долларов – это "семейные деньги". Именно с ними экс-чиновника задержали в июне 2022 года.
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Что известно о суде над экс-чиновником СБУ
Дело о вероятном отмывании денег заслушивают в Высшем суде сербского города Ниш.
Во время заседания 6 апреля допросили отца Наумова, который пояснил, что найденные во время ареста бывшего чиновника СБУ деньги были "семейными",
– заявили журналисты Балканской службы издания.
Отец экс-чиновника Олег Наумов рассказал, что якобы 16 февраля 2022 года одолжил деньги у своего бизнес-партнера, чтобы открыть канал.
"Я хотел открыть новый канал и продать его кабельным операторам по всей Украине, поэтому мне нужны были деньги. Я ссудил их у бизнес-партнера, обязавшись вернуть до конца 2023 года"? – заявил старший Наумов.
Он также рассказал, что дальше якобы:
- передумал открывать канал через полномасштабное вторжение России в Украину;
- перевел деньги в Европу;
- передал своей невестке – Анне Ревенко, чтобы она "купила дом в Турции, куда переедет вся семья".
Более того, Олег Наумов заявил, что якобы намерен вернуть заемные деньги.
Суд не принял никакого решения – дело продолжат рассматривать в мае.
Стоит добавить, что во время предыдущего заседания 17 марта Андрей Наумов заявлял, что 608 тысяч евро и 125 тысяч долларов, найденных в его машине во время ареста, – "семейные деньги". Они им якобы были нужны, чтобы переехать в Стамбул.
Андрея Наумова судят в Сербии: смотрите видео
Что известно об аресте и деятельности экс-чиновника
- Журналисты "Схем" рассказывали, что Андрей Наумов уехал из Украины 23 февраля 2022 – накануне полномасштабного вторжения России в наше государство. Известно, что это произошло за несколько часов до начала полномасштабного нападения России 24 февраля. Его семья уехала еще раньше.
- Уже в марте 2022 года к нему домой пришли с обысками. Он стал фигурантом дела о государственной измене. На тот момент в обысканных домах до сих пор была охрана СБУ.
- 31 марта президент Украины лишил звания генерала Андрея Наумова и экс-начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко. По поводу обоих Зеленский сказал, что они предатели и заверил, что их накажут.
- Уже в июне Андрей Наумов был задержан в Сербии на границе с Северной Македонией. Вместе с экс-начальником внутренней безопасности СБУ был гражданин Германии, который являлся его водителем. В машине нашли 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и минимум 2 ценных изумруда.