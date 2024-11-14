Пытался дать в биткойнах взятку Найему: нардепа Одарченко приговорили к 8 годам тюрьмы

Высший антикоррупционный суд Украины вынес заочный приговор народному депутату Андрею Одарченко. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности в течение трех лет.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на САП. Судья признал Одарченко виновным в том, что он дал взятку главе Госагентства восстановления инфраструктуры Мустафе Найему.

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Каким было решение суда по делу Одарченко

ВАКС заочно приговорил народного депутата Андрея Одарченко к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретил занимать государственные должности на срок три года.

Суд признал депутата виновным в передаче взятки главе Госагентства восстановления инфраструктуры Мустафе Найему. Одарченко перевел 10 тысяч долларов в биткоинах на криптокошелек чиновника, надеясь, что агентство выделит средства на восстановление Харьковского государственного биотехнологического университета, которым он ранее руководил и, по версии следствия, продолжал контролировать.

Суд вынес приговор Одарченко / Фото САП

Также приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней в суде апелляционной инстанции. Заметим, что это первый случай, когда антикоррупционные органы зафиксировали взятку в криптовалюте.

Что известно о деле Одарченко

По версии обвинения, бывший член комитета по вопросам антикоррупционной политики Андрей Одарченко в августе 2023 года предложил Мустафе Найему взятку в биткоинах на сумму 50 тысяч долларов. Он стремился получить финансирование из Фонда ликвидации последствий агрессии для ремонта зданий университета, где он ранее был ректором.

Сторона защиты утверждала, что без провокации со стороны Найема преступление не имело бы места. Во время допроса в суде Одарченко признал, что предложил взятку, но по его словам, Найем заставил его это сделать, убеждая, что в противном случае деньги не выделят. По версии защиты, Найем с 2023 года сотрудничает с правоохранителями.

Защита требовала оправдать Одарченко из-за отсутствия надлежащих и допустимых доказательств наличия состава преступления в его действиях.

Однако прокурор отметила, что Одарченко впервые заговорил о провокации только после того, как покинул Украину. Там указали, что в разговорах между ним и Найемом нет признаков провокации, и что Одарченко несколько раз предлагал взятку. Обвинение требовало для Одарченко 10 лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности и конфискацию имущества.

До начала судебных дебатов Одарченко выехал за пределы Украины. Его объявили в розыск, однако нардеп присоединился к заседанию онлайн, объяснив свое решение выехать из страны "опасностью для его жизни и здоровья".