Налоговый комитет рекомендовал Раде поддержать назначение Пышного главой НБУ

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламентариям поддержать назначение Андрея Пышного главой Нацбанка Украины. Такое решение поддержали 19 членов комитета, и только один нардеп воздержался.

Как известно, ранее кандидатуру Пышного на должность главы НБУ в Раду внес сам президент Владимир Зеленский.

Важно НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Нацбанка Шевченко

На днях главный кандидат на должность главы Нацбанка был представлен на заседании фракции "Слуга Народа". Как сообщила представитель Юлия Палийчук, во время заседания он представил свое видение работы в должности главы НБУ касательно:

обеспечения курсовой и финансовой стабильности,

сотрудничества с международными финансовыми институтами,

создания необходимых условий для восстановления экономики

В частности, Пышный отметил, что сейчас считает приоритетом начать новую программу сотрудничества с МВФ и поддерживает сохранение ставки на уровне 25%.

Что известно об Андрее Пышном

Его стаж в банковской системе составляет 16 лет. Значительную часть этого времени он посвятил "Ощадбанку". С 2003 по 2007 год он был первым заместителем председателя правления банка. А в 2014 году он вернулся в "Ощадбанк" как председатель правления и занимал должность по октябрь 2020 года. С ноября того же года "Ощадбанк" возглавил Сергей Наумов, советником которого Пышный стал 2 года спустя – в мае 2022 года.

На время его управления пришлись наиболее значимые изменения в "Ощадбанке" и вывод финучреждения на прибыльную деятельность. Также на время его работы в банке пришлась одна из самых громких побед Украины в международном арбитраже с Россией – по активам "Ощадбанка" в Крыму на 1,3 миллиарда долларов.

Бывший глава НБУ подал в отставку

Кирилл Шевченко 4 октября написал заявление об отставке с поста главы Нацбанка Украины. Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать его отставку. Глава НБУ объяснил, что причины такого решения связаны с проблемами со здоровьем, которые он не может игнорировать.

А уже через несколько дней после этого НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Нацбанка Кириллу Шевченко по делу о противоправной деятельности должностных лиц "Укргазбанка". Речь идет об убытках в размере 206 миллионов гривен.

В НАБУ и САП уточнили, что в расследовании говорится о том периоде, когда Кирилл Шевченко возглавлял "Укргазбанк", а не НБУ.