Як відомо, раніше кандидатуру Пишного на посаду голови НБУ до Ради вніс сам президент Володимир Зеленський.

Важливо НАБУ та САП повідомили про підозру голові Нацбанку Шевченку

Днями головний кандидат на посаду очільника Нацбанку був представлений на засіданні фракції "Слуга Народу". Як повідомила речниця Юлія Палійчук, під час засідання він представив своє бачення роботи на посаді голови НБУ щодо:

забезпечення курсової та фінансової стабільності,

співпраці з міжнародними фінансовими інституціями,

створення необхідних умов для відновлення економіки

Зокрема, Пишний зазначив, що зараз вважає пріоритетом розпочати нову програму співпраці з МВФ та підтримує збереження ставки на рівні 25%.

Що відомо про Андрія Пишного

Його стаж у банківській системі складає аж 16 років. Значну частину цього часу він присвятив "Ощадбанку". З 2003 по 2007 рік року він був першим заступник голови правління банку. А у 2014 році він повернувся в "Ощадбанк" як голова правління і був на посаді по жовтень 2020 року. З листопада того ж року "Ощадбанк" очолив Сергій Наумов, радником якого Пишний став 2 роки потому – у травні 2022 року.

На час його керування припали найбільш значущі зміни в "Ощадбанку" і виведення фінустанови на прибуткову діяльність. Також на час його роботи в банку припала одна з найбільш гучних перемог України в міжнародному арбітражі з Росією – щодо активів "Ощадбанку" в Криму на 1,3 мільярда доларів.

Колишній очільник НБУ подав у відставку

Кирило Шевченко 4 жовтня написав заяву про відставку з посади глави Нацбанку України. Він звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Глава НБУ пояснив, що причини такого рішення пов'язані з проблемами зі здоров'ям, які він не може ігнорувати.

А вже за кілька днів після цього НАБУ і САП повідомили про підозру голові Нацбанку Кирилу Шевченку у справі про протиправну діяльність службових осіб "Укргазбанку". Мовиться про збитки у розмірі 206 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! У НАБУ та САП уточнили, що у розслідуванні йдеться про той період, коли Кирило Шевченко очолював "Укргазбанк", а не НБУ.