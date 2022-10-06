Напередодні депутати проголосували за звільнення з посади голови Нацбанку Кирила Шевченка. Вже незабаром можуть на його місце можуть призначити політика та банкіра Андрія Пишного.

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Колишній очільник "Ощадбанку" може стати главою НБУ

Раніше Андрій Пишний був головою правління державного "Ощадбанку". Цю посаду він обіймав упродовж 2014 – 2020 років. Свою кар'єру у цій фінансовій установі розпочав ще у 2000 році. Також Андрій Пишний був народним депутатом 7 скликання.

Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що Пишний взяв участь у засіданні фракції. Під час цього він представив своє бачення роботи на посаді очільника НБУ. Зокрема, щодо забезпечення курсової та фінансової стабільності, співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, створення необхідних умов для відновлення економіки.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що засідання комітету, на якому і мають розглянути кандидатуру Пишного, запланували на 19 годину 6 жовтня.

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Колишній очільник НБУ Кирило Шевченко 4 жовтня подав у відставку. Раніше він був заступником голови "Укргазбанку", а згодом і керівником установи.

Вранці четверга, 6 жовтня, Національне антикорупційне бюро та САП повідомили Шевченку про підозру у розкраданні коштів. За даними слідства, упродовж 2014 – 2019 років 5 посадовців "Укргазбанку" незаконно вивели 206 мільйонів гривень.

Злочинна схема працювала так: гроші з держбанку виводили через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств. Насправді ж посередництво було лише на папері.



Схема розкрадання коштів в "Укргазбанку" / Фото НБУ

Однак ця справа не стосується періоду перебування Шевченка на посаді голови НБУ.

6 жовтня народні депутати проголосували за відставку Кирила Шевченка. Кнопку "за" натиснули 263 обранці. Однак ексголови НБУ у залі парламенту не було, зазначив Ярослав Железняк.

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